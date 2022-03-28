نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقديم على وظائف ديوان المظالم للرجال والنساء عبر جدارة في المقال التالي
شروط التقديم على وظائف ديوان المظالم للرجال والنساء، حيث أعلن الديوان عن توافر عدد (78) وظيفة على الرتبة من الرابعة وحتى السابعة بشغلها عن طريق التعاقد والتعيين في مقر الديوان والمحاكم في محافظات المملكة العربية السعودية (جدة – الرياض – الدمام) وذلك على راغبي التقديم في تلك الوظائف استيفاء الشروط المحددة أسفل والتسجيل عبر منظومة جدارة الرقمية (مسار) بدءاً من يوم الأحد المقبل الموافق 2-9-1443 الساعة الثانية ظهراً وحتى يوم الأربعاء التالي الموافق 5-9-1443هـ وأيضاً الساعة 12 ظ.
شروط التقديم على وظائف ديوان المظالم 1443
- يشترط أن يكون المتقدم/مة سعودي الجنسية.
- لابد أن يكون المتقدم/مة مكملاً ثمانية عشر من العمر.
- يجب أن يتميز بحسن السير والسلوك والسمعة.
- لائق صحياً لأداء الخدمة.
- حاصل على المؤهلات المطلوبة للوظيفة حسب تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
- ألا يكون مدان من إحدى المحاكم أو موقع عليه عقوبة بالجسن لمدة تزيد عن سنة وفق قانون العقوبات كما في الفقرة التاسعة من المادة (28) ضمن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.
- ألا يكون قد تم فصله من خدمة من خدمات الدولة لأسباب تأديبية.
- كما يشترط أن لا يكون موظف في خدمة سابقة لمدة تقل عن سنة من تاريخ انتهائها وفق المادة (226).
- أيضاً يشترط على المتقدمين اجتياز اختبار القدرات المعرفية الخاص بالخدمة المدنية، ويتم بعدها تحديد وإجراء المقابلة الشخصية للمجتازين.
رابط التقديم على وظائف ديوان المظالم للرجال والنساء عبر جدارة
أعلن ديوان المظالم فتح باب التسجيل في وظائف جدارة على أن يكون تصنيف الوظائف كالتالي: وظيفة على المرتبة السابعة، وعدد 61 وظيفة شاغرة على المرتبة السادسة، و16 وظيفة على المرتبة الرابعة، وعلى كل المتقدمين والمتقدمات التسجيل من خلال رابط منصة مسار جدارة بوابة الخدمة المدنية الرقمية، لابد أن يستوفي كل شخص الشروط والمعايير المحددة والالتزام بالتقديم في المواعيد المذكورة، علماً بأن تكون الأفضلية للمجتازين اختبار القدرات المعرفية يليها اجتياز المقابلة الشخصية
ضوابط عامة للتقديم في وظائف ديوان المظالم
- خريجو الدرجات العلمية لعام 2016 فأعلى للتخصصات المناسبة للائحة الخدمة المدنية.
- يتم الترشيح للحاصلين على نسبة 50% فأعلى وعند التساوي يتم ترشيح الأحدث في التخرج.
- يتم ترشيح الحاصلين على الأعلى نقاطاً المكتسبة من نتيجة المقابلة الشخصية.
- بالنسبة للحاصلين على المؤهلات من الخارج يتطلب معادلة من وزارة التعليم السعودية.
- التأكد من إدلاء المعلومات الصحيحة لتفادي استبعاد الطلب حين عمل المطابقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط التقديم على وظائف ديوان المظالم للرجال والنساء عبر جدارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.