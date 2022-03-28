شروط التقديم على وظائف ديوان المظالم للرجال والنساء عبر جدارة

شروط التقديم على وظائف ديوان المظالم للرجال والنساء، حيث أعلن الديوان عن توافر عدد (78) وظيفة على الرتبة من الرابعة وحتى السابعة بشغلها عن طريق التعاقد والتعيين في مقر الديوان والمحاكم في محافظات المملكة العربية السعودية (جدة – الرياض – الدمام) وذلك على راغبي التقديم في تلك الوظائف استيفاء الشروط المحددة أسفل والتسجيل عبر منظومة جدارة الرقمية (مسار) بدءاً من يوم الأحد المقبل الموافق 2-9-1443 الساعة الثانية ظهراً وحتى يوم الأربعاء التالي الموافق 5-9-1443هـ وأيضاً الساعة 12 ظ.

شروط التقديم على وظائف ديوان المظالم 1443

يشترط أن يكون المتقدم/مة سعودي الجنسية. لابد أن يكون المتقدم/مة مكملاً ثمانية عشر من العمر. يجب أن يتميز بحسن السير والسلوك والسمعة. لائق صحياً لأداء الخدمة. حاصل على المؤهلات المطلوبة للوظيفة حسب تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية. ألا يكون مدان من إحدى المحاكم أو موقع عليه عقوبة بالجسن لمدة تزيد عن سنة وفق قانون العقوبات كما في الفقرة التاسعة من المادة (28) ضمن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية. ألا يكون قد تم فصله من خدمة من خدمات الدولة لأسباب تأديبية. كما يشترط أن لا يكون موظف في خدمة سابقة لمدة تقل عن سنة من تاريخ انتهائها وفق المادة (226). أيضاً يشترط على المتقدمين اجتياز اختبار القدرات المعرفية الخاص بالخدمة المدنية، ويتم بعدها تحديد وإجراء المقابلة الشخصية للمجتازين.

رابط التقديم على وظائف ديوان المظالم للرجال والنساء عبر جدارة

أعلن ديوان المظالم فتح باب التسجيل في وظائف جدارة على أن يكون تصنيف الوظائف كالتالي: وظيفة على المرتبة السابعة، وعدد 61 وظيفة شاغرة على المرتبة السادسة، و16 وظيفة على المرتبة الرابعة، وعلى كل المتقدمين والمتقدمات التسجيل من خلال رابط منصة مسار جدارة بوابة الخدمة المدنية الرقمية، لابد أن يستوفي كل شخص الشروط والمعايير المحددة والالتزام بالتقديم في المواعيد المذكورة، علماً بأن تكون الأفضلية للمجتازين اختبار القدرات المعرفية يليها اجتياز المقابلة الشخصية

ضوابط عامة للتقديم في وظائف ديوان المظالم