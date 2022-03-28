نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن طلب زيارة عائلية وزارة الخارجية السعودية visa.mofa.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن طلب زيارة عائلية وزارة الخارجية السعودية visa.mofa.gov.sa التي تعد من ضمن أهم الخدمات الإلكتروني التي تقدم لكافة المقيمين داخل المملكة العربية السعودية. والذي يمكنهم الاستعلام عن طلب مقدم إلى وزارة الخارجية السعودية على منصة خدمة التأشيرات الإلكترونية لوزارة الخارجية. وتهدف هذه الخدمة لتسهيل الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الجواز أو برقم الصادر. وتوفير الجهد والوقت على كل مواطني ومواطنات المملكة. ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنتعرف بشكل مفصل ودقيق على أهم الخطوات التي يمكن من خلالها الدخول على منصة التأشيرات الإلكترونية والاستفسار عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب 1443

استعلام عن طلب زيارة عائلية وزارة الخارجية السعودية

يتم التقديم على طلب زيارة عائلية لكل شخص يقيم في المملكة من خلال موقع وزارة الخارجية السعودية. على أن يتم دراسة الطلب المقدم من قبل الجهات المختصة لدى منصة التأشيرات الإلكترونية. وإعداد تقرير مفصل سواء بالموافقة على ذلك الطلب أو الرفض. كما تعمل وزارة الخارجية على تسهيل عملية الاستعلام عن طلب زيارة عائلية من خلال الدخول على رابط visa mofa gov sa واتباع خطوات بسيطة سنبينها لكم في الفقرة التالية من هذا المقال.

رابط الاستعلام عن زيارة عائلية وزارة الخارجية

من أجل تطبيق برنامج رؤية السعودية 2030 الذي يتميز بالتقدم والإنجازات على كافة الأصعدة تعمل وزارة الخارجية السعودية على تطوير جميع الخدمات مع توفير العديد من خدماتها الإلكتروني للمواطنين والمقيمين داخل حدود المملكة ومن ضمنها خدمة الاستعلام عن زيارة عائلية عبر الدخول على منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية واتباع الخطوات التالية:

أول خطوة يجب أن يقوم بها المستعلم هو الولوج إلى رابط استعلام عن طلب زيارة عائلية وزارة الخارجية السعودية

ثانيا: بمجرد الدخول الواجهة الرئيسية للموقع يجب أن تنقر على مربع “الاستعلام”.

ثالثا: تأتي مرحلة كتابة كافة البيانات الشخصية الخاصة بالمستعلم في المكان المخصص لها.

رابعا: يجب عليك كتابة رقم الطلب وإدخال رقم السجل.

خامسا: أَدخل كود التحقق الظاهر في الصورة وتنقر مباشرة على زر استعلام.

كما يمكن الاطلاع على الفيديو أدناه والذي يوضح طريقة الاستعلام عن زيارة عائلية بشكل أوضح

شروط طلب زيارة عائلية وزارة الخارجية السعودية

أعلنت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية عن العديد من الشروط والضوابط التي يجب أن تتوفر في كل شخص يرغب في التقديم على طلب زيارة عائلية 1443 وجاءت الشروط مبينة كما يلي:

يجب أن يكون جواز السفر والإقامة الخاص بالزائر سارية المفعول. كما أن الزيارة مفعلة لمدة لا تقل عن مدة ثلاثة شهور التقديم على طلب زيارة عائلية يتم عبر منصة التأشيرات الإلكترونية وزارة الخارجية السعودية. من الواجب الحصول على بطاقة التحصين من كورونا وإتمام الجرعات الثلاثة.

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه على موضوع ازداد البحث عنه بشكل رهيب عبر محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية ألا وهو رابط استعلام عن طلب زيارة عائلية وزارة الخارجية السعودية visa.mofa.gov.sa.