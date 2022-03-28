تمويل شخصي للسعودين والمقيمين والمتقاعدين بدون ضامن من بنك الإنماء وفقًا لضوابط ومعايير معينة يقدم مصرف الإنماء مجموعة من التمويلات والمنتجات التمويلية للعملاء لتلبية احتياجاتهم المالية. وقد بدأ بنك الإنماء في تقديم مجموعة من التمويلات المختلفة ويقع مركزه في العاصمة الرياض، وتزود العملاء بالكثير من الخدمات وسوف نستعرض بالسطور المقبلة تفاصيل التمويل الشخصي بنك الإنماء.

تمويل شخصي للسعودين والمقيمين والمتقاعدين بدون ضامن من بنك الإنماء

يقدم بنك الإنماء مجموعة من التمويلات الشخصية للعملاء بالمزايا الآتية:

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

بهامش ربح تنافسي.

يحصل العميل على الموافقة الفورية .

الحرية في اختيار من الأسهم المجازة من الهيئة الشرعية.

تمويل يصل حتى 7.5 مليون ريال.

التمويل الشخصي حتى 60 شهرًا.

التمويل متاح للمقيمين والسعوديين.

الرسوم الإدارية 1% من مبلغ التمويل كحد أقصى 5000 ريال.

الحد الأدنى للراتب 3000 ريال صافي.

شروط الحصول على تمويل شخصي بنك الإنماء

تحويل الراتب على بنك الإنماء

الحد الأدنى لعمر السعوديين 18 عام .

الحد الأدنى لعمر المقيمين 21 عام.

تمويل المتقاعدين حتى عمر 75 عام.

الراتب 3000 ريال صافي

تخضع الرسوم الإدارية لضريبة القيمة المضافة وتطبق الشروط والأحكام.

تقديم طلب تمويل شخصي بنك الإنماء

قم بالتسجيل أولًا في بوابة بنك الإنماء.

ثم وثق نوع التمويل الذي ترغب في الحصول عليه هنا التمويل الشخصي.

قم بكتابة المعلومات الشخصية والتي تتضمن الاسم ورقم الإقامة ورقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد والعمر

وسجل اسم المؤسسة والوظيفية والراتب.

أدخل رقم الهاتف الجوال وثم حدد الوقت المناسب للتواصل معك وسوف تقوم خدمة العملاء بالاتصال بك في غضون 24 ساعة.

بعد التواصل معك توجه إلى فرع بنك الإنماء وأحضر الوثائق والمستندات اللازمة للحصول على التمويل.

شروط الحصول على التمويل

ألا يزيد المبلغ المقطع من راتب العميل 33%.

لم يحصل العميل على تمويلات أخرى من بنوك أخرى.

يُشترط الالتزام بالدفع في بنك الإنماء أو أي مؤسسة تابعة له.

إلى هنا ينتهي مقالنا حول التمويل الشخصي للسعوديين والمقيمين والمتقاعدين من بنك الإنماء حتى 7.5 مليون ريال بشرط ألا يزيد مبلغ القسط عن 33% من راتب العميل الشهري بعدد من الشروط كما تم توضيحها.