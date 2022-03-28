بإيداع سريع وبلا كفيل تمويل شخصي 100000 ريال

تمويلك كاش الآن حيث متاح أسرع تمويل شخصي اونلاين وكذلك بدون كفيل وبدون تحويل الراتب الشهري عند التقديم لطلب التمويل الشخصي السريع فجميع العملاء يبحثون عن أفضل العروض التمويلية التى تناسب احتياجاتهم المختلفة فتمويل اليوم يوفر لهم سيولة مالية حيث يحصل العميل على مبلغ التمويل كاش وأيضاً عبر الإنترنت وهو ما سوف نتحدث عنه من خلال مقال اليوم بموقع ثقفني.

بإيداع سريع وبلا كفيل مع التمويل الشخصي لدى شركة التيسير

شركة التيسير للتمويل هى إحدى الشركات المالية الحديثة وأيضاً المعتمدة لدى البنك المركزي السعودي والتى توفر حلول تمويلية مبتكرة بأسعار تنافسية من أجل أن تناسب احتياجات العملاء المختلفة ومن بين تلك المنتجات التمويل الشخصي اونلاين فمن خلال تلك التمويل يحصل العميل على قيمة التمويل كاش ونقدا ولكن هناك بعض الشروط التي وضعتها شركة التيسير من أجل الحصول على التمويل الشخصي الكاش ومن بين تلك الشروط ما يلي

لابد من أن ين العميل المتقدم لا يقل عن 21 عام عند طلب التمويل.

كذلك لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية فلا يجوز لغير السعودي طلب تمويل شركة التيسير.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم لديه دخل شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

حددت شركة التيسير فترة عمل المتقدم لا تقل عن 6 أشهر.

مزايا التمويل الشخصي الكاش لدى شركة التيسير

التمويل الشخصي السريع لدى شركة التيسير الذى يتميز بأنه كاش وأيضاً ذات إيداع فوري لمبلغ التمويل خلال 24 ساعة يتميز كذلك بمزايا أخرى منها

يتميز التمويل الشخصي لدى شركة التيسير بأنه متوافق مع ضوابط الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز التمويل الشخصي من شركة التيسير بأن المتقدم يحصل على مبلغ ربما يصل إلى 100000 ريال سعودي كحد أقصى.

كما يتميز تمويل شركة التيسير بأنه لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن عند طلب التمويل.

لا يحتاج كذلك تمويل شركة التيسير إلى تحويل الراتب الشهري.

متاح أيضاً سداد قيمة التمويل على أقساط ميسرة تبدأ من 12 شهر وربما تصل إلى 60 شهر.

طلب التمويل الشخصي لدى شركة التيسير

يتميز التمويل الشخصي الفوري لدى شركة التيسير بأن العميل يستطيع طلب التمويل وأيضاً الحصول عليه اونلاين كما يتمكن من إدارة طرق سداد قيمة التمويل اونلاين عن طريق الدخول على رابط التمويل الشخصي لدى شركة التيسير وإتباع الخطوات فى طلب والحصول على التمويل كما يحصل المتقدم على الموافقة الفورية على طلب التمويل فى حالة توافر جميع الشروط خلال 24 ساعة من طلب التمويل.