نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف ساند 1443 لشهر مارس 2022 دعم شهر شعبان في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف ساند 1443 لشهر مارس 2022 دعم شهر شعبان 1443، من أهم المواعيد التي يزداد البحث عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال محرك البحث الشهير جوجل، وازداد البحث أكثر مع اقتراب موعد نزول دعم ساند 1443 لهذا الشهر مارس، حيث يتم صرف دعم ساند للموظفين السعوديين الذين فقدوا عملهم ولم يحصلوا على عمل جديد، فيتم تقديم الدعم اللازم لهم لحين حصولهم على فرصة عمل جديدة، وذلك وفق شروط وضوابط سوف نذكرها لكم في هذا المقال.

ويعد برنامج ساند هو أحد برامج الحماية الاجتماعية الكثيرة مثل برنامج حافز وغيره من البرامج الاجتماعية الأخرى، التي تحرص المملكة على تنفيذها لضمان حياة كريمة للمواطن السعودي، وبرنامج ساند هو أحد البرامج التكافلية التي تقدمه مؤسسة التأمينات الاجتماعية، بهدف حماية العامل السعودي ودعمه في مرحلة التعطل عن العمل بين الوظيفة السابقة والوظيفة الجديدة، وسوف نستعرض معكم من خلال هذه السطور القادمة، موعد نزول دعم ساند لشهر شعبان، وشروط الحصول على الدعم.

موعد صرف ساند 1443

يتم صرف دعم برنامج ساند في اليوم الأول من كل شهر ميلادي بشرط ألا يصادف هذا اليوم عطلة رسمية في المملكة، وعند مصادفة يوم الصرف لعطلة رسمية يتم تقديم الموعد يوم أو تأخيره يوم، لذلك فإن موعد صرف ساند 1443 لشهر مارس 2022 هو يوم الخميس القادم بتاريخ 28\08\1443 الموافق 31\03\2022، وسوف يتم إيداع المبالغ المستحقة للمستفيدين في هذا الموعد في حساباتهم البنكية.

عداد نزول دعم ساند

شروط استحقاق دعم ساند

هناك بعض الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الحصول على دعم برنامج ساند وهذه الشروط كالتالي:-

يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. يشترط ألا يتجاوز عمر المستفيد لدعم ساند عن 59 عام. يجب أن يكون الشخص المستفيد من الدعم قد أمضى الخدمة المقررة في العمل وفق نظام ساند. يجب أن يكون المستحق للدعم قادر على العمل وأن يكون ملتزم بحضور الدورات التدريبية والتأهيلية المقررة. أن يكون سبب تعطله عن العمل خارج عن إرادته وليس بسبب قصور في العمل من جانبه. يجب تبليغ الوزارة حال حدوث أي تغيير في شروط الاستحقاق المذكورة عاليه.

طريقة الاستعلام عن دعم ساند

يتم الاستعلام عن دعم ساند إلكترونياً من خلال الدخول على رابط مؤسسة التأمينات الاجتماعية. ويتم الدخول عن طريق إدخال رقم الهوية كما يجب إدخال كافة البيانات المطلوبة.