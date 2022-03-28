نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر qiwa.Sa رابط تسجيل دخول منصة قوى للأفراد والشركات لنقل الكفالة واستخراج تصاريح العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في منصة قوى qiwa.Sa لنقل الأفراد والكفالة والحصول على التأشيرات المهنية الفورية واستخراج تأشيرة زيارة العمل المؤقت في المملكة العربية السعودية التي فعلت وزارة الموارد البشرية للتيسير على جميع أطراف العمل في المملكة ضمن رؤية المملكة 2030 من أجل تحقيق الشفافية والتنافسية في سوق العمل، وقياس مستوى خدمة التوطين في المملكة، ومتابعة أداء العمل بواسطة عدد من مؤشرات منصة قوى المرتبطة ببيئة السوق السعودي.

التسجيل في منصة قوى qiwa

يعد التسجيل في منصة قوى السعودية من الأمور التي لا غنى عنها للعاملين في المملكة العربية السعودية، بعدما جمعت وزارة الموارد البشرية خدمات العاملين الإلكترونية عبر منصة قوى بداية من انطلاقها قبل ثلاثة سنوات بداية من شهر إبريل 2019.

وتعمل منصة قوى للأفراد على توفير التقارير والإحصاءات حول سوق العمل بهدف المساهمة في التحول الوطني للمملكة في توطين بيئة العمل بالمملكة.

كما تحقق منصة قوى للأفراد والشركات مبدأ لشفافية والتنافسية في سوق العمل السعودي، لمعرفة كافة التفاصيل عن حقوق الأفراد العاملين وإمكانية نقل الموظفين واستخراج تصاريح عمل مؤقتة بدون أي معوقات.

خدمات منصة قوى للأفراد والشركات

تتيح منصة قوى السعودية العديد من الخدمات للأفراد والشركات في المملكة العربية السعودية بما يتطلبه سوق العمل السعودي مثل خدمات:-

إصدار وتجديد تصاريح العمل للعمال الوافدين.

طلبات وخروج تأشيرات العمل للشركات.

الاستعلام عن ملف الفرد المراد توظيفه لمعرفة مسيرته الوظيفية وقدراته.

تسهيل عمليات الاستثمار بالمملكة العربية السعودية.

تغيير مهنة موظف مقيم

نقل خدمة موظف مقيم

توثيق وإدارة العقود من قبل المنشآت لإنشاء وتوثيق عقود الموظفين إلكترونيا.

الاستعلام والاعتراض على مخالفات المنشأة

إدارة وثائق العمل.

إصدار التأشيرات المهنية الفورية

استخراج خدمة تأشيرة زيارة العمل المؤقت

إصدار شهادة السعودة عند الطلب لإثبات نسبة التوطين في المؤسسات السعودية.

رابط منصة قوى تسجيل دخول أفراد

ونرصد لكم عبر السطور التالية كيفية تسجيل الدخول إلى رابط منصة قوى للافراد والشركات بكل سهولة للاستفادة من خدماتها:-