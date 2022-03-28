نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عشان متتراكمش عليك.. السعودية للكهرباء تُتيح خدمة جديدة للمشتركين بشأن تقسيط الفواتير في المقال التالي

عمر شويل - جدة اشتكى كثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء، فيما أتاحت الشركة السعودية للكهرباء إمكانية دفع أي جزء من الفاتورة بعد أن كانت تشترط سداد نصفها على الأقل لمن يرغبون في تقسيطها، ويأتي ذلك في إطار التخفيف على العملاء المشتركين في الخدمة، خصوصًا مع ارتفاع الأسعار والسلع والخدمات، إضافة إلى تراكم الفواتير وعدم استطاعة الكثير من الناس على دفعها مرة واحدة.

الكهرباء تتيح دفع أي جزء من الفاتورة بدلا من النصف

وأعلنت الشركة السعودية للكهرباء، أنه من الممكن دفع أي جزء من الفاتورة بدلاً من النّصف، وذلك عبر أنظمة البنوك، بشرط أن يتعلّق التّيار الكهربائي بسكن وغير مفصول، أما لو كان التّيار مفصولًا فلا بد من سداد نصف الفاتورة كحد أدنى لإعادته مجددًا.

وكانت شركة الكهرباء في المملكة، قد استثنت حالات سابقة من سداد نصف الفاتورة، وتجزئتها على أقساط، خصوصًا الفواتير الكبيرة للحالات الإنسانية، بعد الرّفع بطلب للشّركة لشرح حالة الشخص المصاب أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ما هي حالات منع فصل الكهرباء عن المشتركين وفق آخر تحديث؟

وأجرت الشركة في وقت سابق تعديلًا يقضي بعدم فصل الكهرباء عن المستهلك إذا كانت قيمة الفاتورة أقل من ألف ريال، وحددت سبع حالات يُمنع فيها فصل التيار عن المشتركين، منها: خلال شهر رمضان، وبعد السّاعة 12 ظهرًا في الأيام العاديّة، وفي أثناء فترة الاختبارات الدّراسية للتعليم العام، وفي حالة كان هناك أي شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في الأسرة.

ما هي خطوات تقسيط فاتورة الكهرباء أونلاين؟

ومن الممكن تقسيط فاتورة الكهرباء في السعودية أونلاين، من خلال الدخول إلى خدمة مباشر الراجحي، واختيار أيقونة المدفوعات، ثمّ الضّغط على سداد فاتورة لمرّة واحدة، ونختار بعد ذلك الخدمات العامة، ونضغط على الشركة السعودية للكهرباء.

بعد ذلك يُمكننا إدخال رقم الحساب أو الفاتورة أو المشترك، ونكتب المبلغ الذي نريد دفعه، ثمّ نُدخل رمز التحقق الذي وصلنا في رسالة قصيرة عبر الهاتف الجوّال، لتظهر رسالة تُفيد بإتمام عملية الدّفع بنجاح، وقيمة المبلغ المدفوع.