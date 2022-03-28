طريقة تحديث بيانات الراجحي بعد تجديد الإقامة عن طريق الهاتف ومزايا فتح حساب. يعتبر مصرف الراجحي من أهم البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية. كما إنه يضم العديد من العملاء داخل المملكة سواء من مواطني المملكة أو من المقيمين داخلها. ويوفر مصرف الراجحي العديد من الخدمات المختلفة المتطورة والمميزة لخدمة عملائه كما يعمل على تطوير هذه الخدمات من أجل كسب رضاء هؤلاء العملاء. ويعتبر من أهم الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي هي خدمة التعديل في المعلومات والبيانات بعد تجديد الإقامة. ونظراً لمحاولة المصرف لتوفير الوقت والجهد للعملاء فمن الممكن القيام بذلك بكل سهولة عن طريق الهاتف. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة التحديث عبر الهاتف وكذلك توضيح مزايا فتح حساب داخل مصرف الراجحي. كما يمكنك التعرف أيضاً على حساب ادخار بعائد الراجحي أسباب فتحه وبرامج الراجحي للادخار الجديدة ومزاياها.

طريقة تحديث بيانات الراجحي بعد تجديد الإقامة

يعتبر بنك الراجحي من أكبر البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية كما يتميز بتقديمه للعديد من الخدمات البنكية المختلفة. كما يسعى مصرف الراجحي دائماً من أجل تطوير الخدمات التي يقدمها للعملاء وجعلهم أكثر تميزاً. ومن أجل ذلك يوفر المصرف للعملاء ممن قاموا بالإنتماء من عملية تجديد الإقامة إمكانية تحديث بياناتهم بكل سهولة. فمن الممكن أن يقوم العميل بتحديث البيانات عن طريق ماكينة الصراف الآلي بكل سهولة ويسر كما يتمكن من التحديث من خلال الهاتف أيضاً.

خطوات التحديث عن طريق الهاتف

ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة للقيام بتحديث بيانات المستفيد بعد تجديد الإقامة عن طريق الهاتف كما يلي:

أولاً يجب القيام يالإتصال على رقم الهاتف 92003344 ثم الضغط على رقم 1 ثم رقم 0 وبعد ذلك القيام بكتابة البيانات بشكل صحيح ثم إنه عند الانتهاء من إدخال البيانات يتم إرسال رسالة لك عبر الهاتف.

مزايا فتح حساب جار داخل الراجحي

إمكانية تحديد الفرع الذي تريد التعامل من خلاله

كما يتم إرسال كشف حساب بشكل شهري للعميل بإحدى اللغتين الإنجليزية أو العربية

كما يتيح للعميل الحساب سداد المدفوعات الحكومية وكذلك الفواتير.

إمكانية إصدار بطاقة صراف آلي

كما يوفر إمكانية التحويل والإيداع.

كما يوفر فرصة التسجيل في خدمة مباشر للأفراد.

طريقة تحديث بيانات الراجحي ورقم بنك الراجحي المجاني

يقدم مصرف الراجحي العديد من الخدمات للعملاء كما يعمل على تطوير هذه الخدمات بشكل دائم. كما يقدم لهم إمكانية التواصل مع البنك على مدار اليوم من خلال الهاتف كما يلي: