نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل عقاري من مصرف الراجحي يبدأ من 50 ألف ريال حتى 3 مليون للقطاع العام والخاص في المقال التالي

تمويل عقاري من مصرف الراجحي للقطاع العام والخاص يبدأ من 50 ألف ريال وحتى 3 مليون بالمملكة العربية السعودية لكل العاملين سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص هذا التمويل متوافقا مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وللحصول على هذا التمويل يجب تقديم ضمان عقار للحصول على هذا التمويل بالإضافة إلى ذلك توافر بعض الشروط في الشخص المتقدم والتي سوف نذكرها لكم في هذا التقرير من اهم شروط والخطوات الرئيسية للحصول على هذا التمويل بكل سهولة ويسر من مصرف الراجحي فتابعوا معنا القراءة. مزايا التمويل العقاري من بنك الراجحي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يقدم القرض بقيمة 60 ٪ للأشخاص من ليس لديهم قطعة ارض فارغة.

قيمة التمويل من بنك الراجحي تتحدد وفقا للقيمة السوقية وهي 70 ٪من القيمة الخاصة بالعقار.

يمكن الحصول على التمويل العقاري من مصرف الراجحي من مبلغ ما بين 50 ألف ريال وحتى 3 مليون ريال سعودي. شروط الحصول على التمويل العقاري من مصرف الراجحي يشترط أن يكون الشخص الذي يرغب في التمويل العقاري أن يكون مقيم على أراضي المملكة وحامل الجنسية السعودية. بالنسبة للموظفين الحكوميين ألا يقل الراتب الشهري للشخص المتقدم عن 5000 ريال سعودي أو بوجه عام. ويجب تحويل رواتهم إلى مصرف الراجحي. أما للعاملين في القطاع الخاص يشترط ألا يقل الراتب الشهري عن 7500 ريال سعودي. كما يجب أن يكون سن المتقدم بطلب القرض فوق ال 21 عاما وألا يقل عنه ولا يزيد عن 60 عاما. ويجب احتساب فترة التمويل على أساس سن التقاعد للعملاء الحكوميين وشبه الحكوميين 20 عاما للعقارات المكتملة و10 سنوات للعقارات السكنية. يجب ارفاق كل البيانات والأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل العقاري من مصرف الراجحي. الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل العقاري من مصرف الراجحي يجب عند تقديم الطلب للحصول على التمويل يوجد بالمقابل الضمان.

لابد من أحضار مكتوب ورقي معتمد من جهة العمل الخاصة بالمتقدم وفقا لنموذج العمل المعتمدة.

كما يجب أحضار اصل البطاقة الشخصية و نسخة من الصورة الضوئية لها وتكون سارية المفعول عند تقديم الطلب.

يجب تقديم نموذج تحويل سريع من العمل. المستندات والأوراق المطلوبة التي تخص العقار يجب تقديم صورة واضحة لترخيص البناء الخاص بمقدم الطلب من الجهتين.

كما يجب أحضار رسم كروكي يظهر فيه كل تفاصيل العقار.

يجب أحضار عرض ملكية العقار ويجب أن تكون معتمد من التخطيط العمراني.

يلزم أحضار اقرار بالمساحة من خلال البلدية في حالة عدم وجود تطابق بمساحة الأرض الفعلية عن مساحة الأرض المذكورة في العقد. عمر شويل - جدة تمويل عقاري من مصرف الراجحي يبدأ من 50 ألف ريال حتى 3 مليون للقطاع العام والخاص - ثقفني

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