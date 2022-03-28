خطوات التسجيل في مؤسسة الوليد الخيرية للحصول على سكن وسيارة وأهم الشروط. حيث تتميز المملكة العربية السعودية بوجود العديد من المنصات والمبادرات التي تعمل على تقرين مختلف المساعدات للمواطنين. كما تبذل الحكومة السعودية الكثير من الجهد من أجهل النهوض والارتقاء بمستوى دخل المواطن السعودي. كما أن تتحمل هذه المنصات الخيرية على تقديم يد العون للمواطن وكذلك الأسر المحتاجة إلى توفير مختلف متطلباتهم واحتياجاتهم. وتعتبر مؤسسة الوليد بن طلال من أهم وأكبر المؤسسات الخيرية التي تقدم العديد من الخدمات والمساعدات للمواطنين داخل المملكة. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة التقديم للتسجيل بالمؤسسة وطريقة الحصول على مسكن أو سيارة وكذلك أهم الشروط المطلوبة. كما يمكنك التعرف أيضاً على رقم مؤسسة الوليد للإنسانية وتعرف على طريقة التسجيل والشروط المطلوبة للمساعدة.

خطوات التسجيل في مؤسسة الوليد الخيرية

تعتبر مؤسسة الوليد بن طلال التكافلية من أهم وأكبر المؤسسات الخيرية التي توجد داخل المملكة العربية السعودية. كما تم إنشاء هذه المؤسسة منذ عام 1996 وكان الهدف الرئيسي من إنشاء هذه المؤسسة هو تقديم الأعمال الخيرية وكذلك البرامج للمواطنين. كما تقدم المؤسسة اثنين من أهم البرامج الخيرية وهما برنامج تقديم الوحدات السكنية وكذلك برنامج السيارة. حيث يتمكن كل من تنطبق عليه الشروط المحددة من التقديم للحصول على الوحدات السكنية أو السيارة بكل سهولة وبشكل إلكتروني. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة للتقديم كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمؤسسة الوليد بن طلال ثم القيام بتسجيل الدخول ثم إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح وكذلك القيام بكتابة كلمة المرور ثم تأكيدها ثم الضغط على خيار تفعيل الحساب ثم النقر على خيار تسجيل.

الشروط المطلوبة للحصول على المساعدة

كما إنه هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها لكي يتم الموافقة على على الحصول على وحدة سكنية من قبل مؤسسة الوليد. ويمكننا عرض هذه الشروط كما يلي:

كما إنه هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها لكي يتم الموافقة على الحصول على سيارة من قبل المؤسسة. ويمكننا عرض هذه الشروط كما يلي:

يجب ألا يقل عمر المتقدم للحصول على السيارة عن 21 عام

كما يجب عدم تخطي الدخل الشهري لديه عن 3000 ريال سعودي

ألا يكون لديه سيارة خاصة به

كما يجب أن تكون هذه المرة الأولى لطلب المساعدة.

أرقام التواصل مع مؤسسة الوليد بن طلال