كيف اعرف حالة الضمان الاجتماعي عبر sbis.hrsd.gov وزارة الموارد البشرية

أصبحت حالة الضمان الاجتماعي المطور الجديد من أكثر الموضوعات التي تحظي بأهمية كبيرة بين المتابعين في المملكة العربية السعودية، وذلك حيث أعلن الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طريقة الاستطلاع الالكتروني عن حالة الضمان الاجتماعي الجديد، وذلك عبر حسابها الشخصي على تويتر للعناية بالمستفيدين والعملاء، وفي هذا التقرير نوضح لكم طريقة معرفة حالة الضمان الاجتماعي المطور 1443.

الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي

ولأن طريقة الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي من موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أصبحت سهلة وبسيطة بعد اتمام العملية بصورة رقمية على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، بأن يتوافق الشروط مع المستفيدين وأبرزها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بصورة دائمة في السعودية، عن طريق تقديم إثبات ورقي سواء كان إيصال عقد كهرباء، أو عقد الإيجار، وأن يقل دخل المتقدم عن دخل المعاش، وغيرها، فإن استطلاع حالة الضمان الاجتماعي المطور تتم من خلال اتباع الخطوات الآتية.

قم بالدخول علي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلي منصة الدعم والحماية.

قم بالتسجيل عن طريق رقم الهوية.

تأكد من كتابة كلمة المرور.

ثم قم بإدخال كود التحقق.

بعد استكمال كافه الخطوات السابقة تبدأ في التسجيل.

ثم يتم تسجيل الدخول واستطلاع معلومات الحساب وحالة الضمان الاجتماعي ونتائج أهلية الاستحقاق والمبالغ المالية التي يستحقها المستفيد ، وغيرها من المعلومات الشخصية.

الضمان الاجتماعي المطور 1443

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية فيما سبق بأن علي المتقدمين للحصول على دعم الضمان الاجتماعي القديم بضرورة إعادة التسجيل في النظام الجديد للاستفادة القصوى من الدعم، والتي تكون متوفرة خلال 6 أشهر كحد أقصى من تاريخ الإطلاق، وتؤكد الوزارة بشكل عام شمول النظام الجديد علي كافه الفئات من المحتاجين والأشد احتياجا وغيرهم، ما دامت الشروط والأحكام متوفرة في المستفيدين، وذلك من أجل تحقيق الاستقلال المالي، ودعمهم مالياً من أجل تحويلهم إلى أفراد منتجين في المجتمع السعودي، ويجدر الإشارة إلى أن الوزارة تقوم باستقبال طلبات المواطنين ومن ثم دراستها بشكل جيد للتأكد من أحقيتهم للدعم وصول الدعم إلى مستحقي الفعليين.