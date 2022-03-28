موعد نزول حافز 1443 لشهر إبريل 2022 عداد نزول حافز بالثانية حافز صعوبة الحصول على عمل

موعد نزول حافز 1443 لشهر إبريل 2022 من أهم المواعيد التي يزداد عنها البحث بصورة كبيرة، من جانب المستفيدين من دعم حافز لهذا الشهر إبريل، يقدم برنامج حافز “صعوبة الحصول على عمل” دعم مالي كبير يصل إلى 15000 ريال سعودي، يتم توزيعهم بمقدار 1500 ريال في الأربع أشهر الأولى، ثم 1250 ريال في الأربع أشهر الثانية، و1000 ريال للأشهر الأربعة الأخيرة، وذلك وفق شروط وضوابط سوف نتعرض لها من خلال هذا المقال.

تحرص المملكة العربية السعودية على تقديم الدعم اللازم للباحثين على فرصة عمل مناسبة، كما توفر لهم برامج التدريب والتأهيل اللازمة حتى يمتلكوا المهارات اللازمة للتوظيف، ويستهدف برنامج حافز الشباب الباحث عن فرصة عمل ممن تجاوز عمره 35 عام، أو من أكمل البرنامج ولم يحصل على فرصة عمل مناسبة، ويتميز البرنامج بتقديم دعم نقدي للمستفيدين يصل إلى 15000 ريال في عام ونصف، لذلك سوف نقدم لكم شروط استحقاق حافز 1443 وموعد صرف برنامج حافز لهذا الشهر إبريل.

موعد نزول حافز 1443 لشهر إبريل

يتم صرف دعم برنامج حافز في اليوم الخامس من كل شهر ميلادي، هذا في حالة لم يكن هذا اليوم عطلة رسمية، أما إذا صادف يوم الصرف عطلة رسمية فيتم تقديم موعد الصرف يوم أو تأخيره يوم على حسب موعد الصرف، وسوف يتم نزول دعم حافز 1443 لهذا الشهر إبريل يوم الثلاثاء القادم بتاريخ 04\09\1443 الموافق 05\04\2022.

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شروط استحقاق حافز