تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وشروط الحصول علي مبالغ الدعم

الضمان الاجتماعي الجديد من أبرز العناوين التي يتم البحث عنها بكثرة خلال الفترة الأخيرة على محرك البحث الشهير قوقل من قبل المواطنين السعوديين حيث يعتبر الضمان الاجتماعي من أهم البرامج الاقتصادية التي تقدم الدعم المادي للمواطنين السعوديين الذين يحتاجون للدعم، وتهدف المملكة إلى تحسين مستوي معيشة الأفراد، وتحقيق الانتعاش للأفراد، والأسر، لكن لأبد من توافر بعض شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي لكي تستفيد من مبالغ الدعم وسوف نستعرض الان الشروط الواجب توافرها ويمكنك التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية من خلال بعض الخطوات البسيطة سوف نوضحها الان.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بتخصيص رابط التقديم والتسجيل للحصول على الدعم النقدي من الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وذلك لخدمة المواطنين السعوديين، ومواجهة تكاليف المعيشة، والغلاء كما أن البرنامج ليس للدعم المادي فقط بل يقدم تدريب للمواطنين للدخول في سوق العمل، وتحويلهم من أسر مستهلكة إلى أسر منتجة.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد ١٤٤٣

تستطيع التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد ١٤٤٣ بعد اتباع الخطوات التالية:

ثم الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك قم بإنشاء حساب جديد، واكتب كافة البيانات التي يطلبها منك الموقع.

ثم الضغط على المربع الخاص بحماية المعاشات، والضغط على زر التسجيل.

قم باختيار مكتب الضمان وأيضًا حدد الفئة.

ثم اكمل باقي البيانات المطلوبة منك بصورة دقيقة، وتأكد من المعلومات قبل الضغط على زر الارسال.

في النهاية بعد المراجعة اضغط على زر الارسال.

شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

يجب قبل التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد المطور توافر عدد من الشروط، والتي جاءت كالتالي:

أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي الجديد المطور سعودي الجنسية مع الإقامة الكاملة بالأراضي السعودية.

يشمل هذا البرنامج المطلقات وأبناء السيدة الأرملة أو المطلقة السعودية وأبناؤها من رجل غير سعودي، والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضًا الأيتام وغيرهم من الأشخاص الذين يحتاجون للدعم المادي.

يجب أن يكون دخل عائل الأسرة لا يزيد عن ١١٠٠ ريال سعودي، ودخل كل فرد من أفراد الأسرة لا يزيد عن ٥٥٠ ريال سعودي.

لا يتم إعطاء الضمان الاجتماعي لمن يملكون عقارات او منقولات باهظة الثمن.