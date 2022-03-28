الاستعلام عن بيانات السجل التجاري وزارة التجارة والاستثمار

الاستعلام عن بيانات السجل التجاري، حيث يعد السجل التجاري واحداً من الالتزامات الهامة داخل المملكة العربية السعودية والتي تفرضها وزارة التجارة والاستثمار من أجل مزاولة نشاط تجاري محدد، وللسجل التجاري الكثير من المميزات التي يحصل عليها صاحب السجل من خلالها، لذا فإن توافر إصدار السجل التجاري من الأمور الهامة التي يجب على جميع المواطنين التعرف عليها، وتشترط الوزارة التعرف على تفاصيل السجل التجاري من أجل معرفة موعد انتهاء صلاحية السجل التجاري أو للتعرف على تفاصيل رقم السجل أو لأي أمور أخري يرغب بها كل شخص، لذا سنوفر لكم رابط الاستعلام عن بيانات السجل التجاري برقم السجل أو برقم الهوية الوطنية.

الاستعلام عن بيانات السجل التجاري

بإمكان جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية التعرف على بيانات السجل التجاري من خلال موقع وزارة التجارة والاستثمار الإلكتروني، ويتم الاستعلام بهذه الخطوات:

يجب الدخول إلى منصة الاستعلام الخاصة بالوزارة التالية: تسجيل دخول.

اختيار النقر على تبويب (الخدمات الإلكترونية).

اختيار الضغط على خدمات السجل التجاري.

تحديد النقر على تبويب خدمة بيانات السجل التجاري.

تطلب المنصة إدخال رقم السجل في المكان المخصص لذلك، إضافة إلى إدخال رقم الهوية الوطنية.

الضغط على عرض التفاصيل.

تقوم المنصة بعرض تفصيلي لجميع بيانات السجل التجاري بداية من تاريخ إصداره حتي تاريخ الانتهاء، بالإضافة إلى عرض جميع التفاصيل الأخري المسجلة لدي الوزارة والتي تخص السجل التجاري للمواطن أو للمنشأة.

كيف أجدد سجل تجاري؟

تجديد السجل التجاري الخاص بكل فرد يتم بشكل إلكتروني من خلال موقع الوزارة، على أن يتم تقديم طلب تجديد بهذه الخطوات: