نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف حرس الحدود نساء 1443 جندي وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الآلاف من السعوديات هذه الساعات عن رابط تقديم وظائف حرس الحدود نساء على رتبة جندي على محرك البحث “جوجل” وموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، ونفيدكم علماً بأنه منذ ساعات قليلة أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي لوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية لمديرية حرس الحدود عن بدء فتح باب التسجيل على الوائف المعلنة للعنصر النسائي لرتبة جندي وفقاً لشروط ومعايير محددة سنقوم بتوضيحها جميعاً خلال المقالة، وفي إطار اهتمامنا في موقعنا بكافة الوظائف السعودية الحكومية والعسكرية نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية التقديم على وظائف حرس الحدود للنساء وشروط التقديم كما وضحنا لكم في مقال سابق رابط تقديم وظائف ديوان المظالم، فإلى نص المقال.

تقديم وظائف حرس الحدود نساء

نوضح لكم كيفية التقديم على وظائف حرس الحدود المعلنة للعنصر النسائي بطريقة بسيطة فقط قم بالنقر على الرابط الخاص بالتقديم وسوف يتم نقلك إلى صفحة التسجيل على الوظيفة، ومن الجدير بالذكر أنه قد تم فتح باب التسجيل والقبول ابتداءاً من اليوم الأحد بتاريخ 27 من شهر مارس لعام 2022م الموافق 1443/08/24هـ حتى يوم الخميس 31 مارس 2022م الموافق 1443/08/28هـ، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح.

شروط التقديم

منذ أن أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن الوظائف العسكرية لرتبة جندي للعنصر النسائي وقد حددت عدة معايير لكي يتم قبول طلبات التسجيل على الوظائف، ونوضح لكم الشروط كالتالي:

أولاً أن تكون المتقدمة لديها الجنسية السعودية.

ثانياً أن يكون لديها مؤهل الثانوية العامة أو مايعادله كحد أدنى.

ثالثاً ان تتمتع المتقدمة بالسمعة الطيبة.

رابعاً لا يجوز أن تكون متزوجة من رجل أجنبي.

خامساً لا يجوز ان تكون قد وُظفت في وظيفة عسكرية من قبل وتم إنهاء خدمتها أو موظفة حكومية.

سادساً أن تنجح المتقدمة في الإختبارات.

وعند توفر هذه الشروط والمعايير لدي المتقدمة يُمكنه فوراً التقديم على وظائف مديرية حرس الحدود على رتبة جندي

والآن قد وصلنا إلى نهاية مقالنا اليوم بعد أن وضحنا لكم كل المعلومات المرتبطة بموضوع المقال، ويُمكنكم التواصل معنا عبر التعليقات، فقط قم بترك تعليق بالأسفل وسنرد عليكم في أقرب وقت ممكن