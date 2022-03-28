نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على وظائف ديوان المظالم جدارة 1443 eservices.masar.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم التقديم على وظائف ديوان المظالم، حيث زاد البحث بين المواطنين والمواطنات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية عن ديوان المظالم بشكل كبير، وهذا خاصة بعد الإعلان الرسمي من الحساب الرسمي لديوان المظالم عبر منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة تويتر عن تلك الوظائف في 3 مدن استراتيجية في المملكة، وسنتعرف معكم على تلك الوظائف وكيفية التقديم عليها بكل سهولة عبر جدارة، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

ديوان المظالم

حيث أعلنت الصفحة الرسمية لديوان المظالم في المملكة العربية السعودية في الساعات القليلة الماضية عبر حسابها الرسمي على تويتر، حيث أعلنت عن 78 وظيفة شاغرة في كل من المناطق التالية:

الدمام.

الرياض.

جدة.

#ديوان_المظالم يعلن عن توفر (78) وظيفة عن طريق التعاقد في كل من (الرياض وجدة والدمام)https://t.co/8BZIFW27Kh pic.twitter.com/KMbVljWLZX — ديوان المظالم (@saudibogrv) #ديوان_المظالم يعلن عن توفر (78) وظيفة عن طريق التعاقد في كل من (الرياض وجدة والدمام)https://t.co/8BZIFW27Kh pic.twitter.com/KMbVljWLZX — ديوان المظالم (@saudibogrv) March 27, 2022

وقد أعلنت عن تلك الوظائف والشروط المطلوبة، وقد ذكرت أن التقديم متاح على منصة جدارة “مسار”، وليس منصة أبشر للتوظيف، وسنتعرف معكم على الشروط وطريقة التقديم، فتابعوا معنا.

شروط التسجيل في ديوان المظالم

وهناك العديد من الشروط التي تم الإعلان عنها للتقديم في وظائف ديوان المظالم، وهذه الشروط موضحة كالآتي:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعوديي الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.

امتلاك المؤهل المطلوب للوظيفة المتقدم عليها.

حسن السير والسلوك وألا يكون قد حكم عليه مسبقا في قضية مخلة بالشرف والأمانة.

واذا كان المتقدم محكوم عليه في أحد القضايا في الفقرة “و” من المادة 28 في لائحة وزارة العمل فيجب أن يكون قد مر عليه سنة على الأقل من الإعفاء عنه أو خروجه.

في حالة اذا كان المؤهل الخاص بالمتقدم من الخارج، فيجب اعتماده وتصديقه من وزارة التعليم السعودية.

اذا كنت متقدما على أحد وظائف المرتبة السادسة أو السابعة، فيجب اجتياز اختبار القياس الخاص بها.

ألا يكون قم تم فصل المتقدم في السابق في أحد الوظائف الحكومية لسبب تأديبي، وفي حالة اذا كان كذلك فيجب أن يمر أكثر من عام على الفصل.

وقد تعرفنا معكم على المكرمة الملكية التي ستشمل الضمان المطور، فتابعوا معنا.

الوظائف المطلوبة

وسنتعرف معكم بشكل مختصر وعدد الوظائف في كل مدينة، والوظائف المطلوبة كالآتي:

مراقب أمن وسلامة (5 بالدمام، 5 بجدة، 6 بالرياض).

باحث قضايا مساعد (18بالرياض، 6 بجدة، 6 بالدمام).

مصحح لغوي (3 بالرياض).

أمين سر دائرة (3 بالرياض).

كاتب ضبط (8 بالرياض، 1 جدة، 1 بالدمام).

باحث قانوني مساعد (5 بالرياض، 1 بالدمام).

باحث شرعي مساعد (9 بالرياض).

رابط التقديم على وظائف ديوان المظالم