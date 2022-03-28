نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الاستعلام عن رابط التسجيل في الخدمة الذاتية نظام فارس 1442 من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من المواطنين الذين يعملون بالوظائف التعليمية المختلفة داخل المملكة العربية السعودية، حيث يبحثون عن رابط وطريقة التسجيل لنظام فارس لكي يستطيعون من إنشاء حساب لهم على النظام، حيث تعتبر أداة يمكن عن طريقها في أي مكان وزمان الحصول على الكثير من الخدمات الإدارية، لذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال ومن خلال موقع ثقفني خطوات التسجيل في الخدمة الذاتية نظام فارس 1442.

ما هو نظام فارس الخدمة الذاتية

من أهم النظم التي تقدمها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية للعاملين بالوظائف التعليمية هو نظام فارس الخدمة الذاتية، ويساعد هذا النظام على توفير وتقديم العديد من الخدمات الإدارية، التي كان يصعب الحصول عليها من قبل المستفيدين من هذه الخدمات، وحيث سهل هذا النظام على الموظف اتخاذ الموافقات والإصلاحيات في تقديم طلب الحصول على الخدمة بشكل إلكتروني من المدير المختص وموظف الموارد البشرية، وذلك باستخدام الجوال الرقمي الخاص بالمملكة العربية السعودية في كافة القطاعات الحكومية ودون اللجوء إلي التعاملات الورقية.

خطوات التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية 1442

يستطيع أي موظف أو المعلم الاستفادة من جميع الخدمات التي يعمل على تقديمها نظام فارس الخدمة الذاتية، ولكي يحدث هذا يجب أن يمتلك الموظف حساب خاص به بنظام فارس وحتى يستطيع إنشاء حساب جديد لابد من أن يتبع هذه الخطوات وهي:

يجب الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بنظام فارس الخدمة الذاتية وهو sshr.moe.gov.sa. ثم الضغط على إنشاء مستخدم جديد. ثم سينتقل بك الموقع إلى صفحة تسجيل الدخول. يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة مثل:

رقم الهوية.

رقم الآيبان الخاص بك.

البريد الإلكتروني.

رقم الجوال. ثم كتابة نص رمز الموجود بالصورة. بعد ذلك يتم الضغط النقر على أيقونة تنفيذ. سوف يتم إرسال رمز التحقق في رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بك الذي تم تسجيله مسبقا. يجب عليك كتابة هذا الرمز . ثم تقول بكتابة كلمة المرور الجديدة الخاصة بك. بعد إنشاء كلمة المرور يتم الانتقال إلى الملف الخاص بالمستخدم على نظام فارس الخدمة الذاتية، لكي يتمكن الموظف أو المعلم من استخدام الخدمات الإلكترونية الاستفادة منها.

أسماء العالمين الذين حصلوا على الترقيات بوزارة التعليم وكيفية الاستعلام

أعلنت مؤخرا وزارة التعليم السعودية أن عدد كبير من العاملين بالوزارة والمدارس قد تم ترقيتهم، لذلك نجد أن الكثير من العاملين في هذا القطاع يبحث عن اسمه من ضمن قائمة الترقيات الإدارية المختلفة، وبهذا يتمكن العاملين من إيجاد فرص عمل جديدة تتناسب مع الترقية، وهذه الترقيات انقسمت نحو إحدى عشرة مرتبة بإجمالي عدد ترقيات أكثر من 12283 ترقية بوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية.

نظام فارس طريقة طلب إجازة

إذا كنت ترغب في تقديم طلب إجازة يمكنك اتباع الخطوات التالية: