نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف ديوان المظالم عبر جدارة 1443 هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن الحساب الرسمي لديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية في ساعة مبكرة اليوم عن توافر عدد من وظائف ديوان المظالم عبر جدارة 1443 هـ ، بواقه 78 ثامني وسبعون وظيفة علي الدرجات السابعة والسادسة والرابعة ، علي أن يكون التوظيف في مناطق الرياض وجدة والدمام في شواغر ديوان المظالم عبر جدارة للتوظيف ، ويكون التعيين علي تلك الوظائف بطريقة تعاقد المباشر ، ومن خلال مقالنا اليوم نتعرف علي الوظائف بكل درجة وظيفية ومدة التقديمات عليها ، ونتعرف علي أهم شروط القبول في هذه الوظائف ، والشروط الخاصة كذلك ، كذلك سيكون التقديم متاح من يوم الأحد 2 رمضان 1443 هـ الموافق 3 ابريل 2022 م الساع الثانية عشر ظهراً ، ويستمر التقدم حتي يوم 5 / 9 / 1443 هـ الموافق الأربعاء 6 إبريل 2022 م إلي الساعة 12 ظهرًا عبر رابط بوابة منصة جدارة الإلكترونية.

وظائف ديوان المظالم عبر جدارة 1443 هـ

أعلن

#ديوان_المظالم يعلن عن توفر (78) وظيفة عن طريق التعاقد في كل من (الرياض وجدة والدمام)https://t.co/8BZIFW27Kh pic.twitter.com/KMbVljWLZX — ديوان المظالم (@saudibogrv) March 27, 2022

واحد 1 وظيفة علي المرتبة السابعة.

61 وظيفة علي الدرجة السادسة.

16 شاغر وظيفي علي بالمرتبة الرابعة.

يكون العمل بمقرات الديوان والمحاكم في مدن الرياض وجدة والدمام.

يجري التعيين بنظام التعاقدات لوظائف ديوان المظالم.

التعيين بنظام التعاقدات لوظائف ديوان المظالم. الترشح من خلال رابط التقديم في وظائف ديوان المظالم عبر نظام جدارة الإلكتروني

عن طريق التعاقد وذلك عبر منظومة التوظيف اعتباراً من يوم الأحد 2 / 9 / 1443 هـ :

يجب الالتزام بشروط #ديوان_المظالم للتقديم ، كما سنعرضها بالفقرة التالية.

شروط تقديم وظائف ديوان المظالم جدارة bog gov sa

نوهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم بالمملكة عن اشتراطات التقديم على وظائف ديوان المظالم المذكورة أعلاه كالآتي :

التعيين وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية وقانون الخدمة المدنية. التقديم متاح للجنسية السعودية فقط. أن لا يقل سن المتقدم عن ثماني عشر عاماً. يشترط اللياقة الصحية والبدنية في المتقدمين. ضرورة حسن السير والسمعة في المرشحين. الحصول علي المؤهلات المطلوبة لدي المقبولين للوظيفة. عدم وجود حكم شرعي علي صاحب الطلب أو عقوبة قضائية. ألا يكون قد تم فصله من الخدمة بالوظائف الحكومية لأسباب تأديبية سابقاً. عدم تركه للخدمة سابقاً وفق أحكام القانون 226 لمدة تقل عن عام من موعد مغادرته لها.

وكان ديوان المظالم قد نشر سالفاً عن شواغر للجنسين عبر جدارة الرقمية ، ويمكن الاطلاع علي بعض الشروط من خلال موقعنا ثقفني.

اشتراطات خاصة للدرجات الوظيفية

تضع إدارة الموارد البشرية بديوان المظالم ضوابط خاصة للتوظيف علي الدرجات المعلنة كالآتي :

بالنسبة للدرجات السادسة والسابعة : يجب اجتياز المرشح لاختبار قياس القدرة المعرفية للخدمة المدنية.

لا يتم ترشيح الشخص للمقابلة الشخصية إن لم ينجح في اختبار القدرة المعرفية.

التقديم علي الوظائف عن طريق منظومة جدارة خلال الفترة من تاريخ 3 إلي 6 ابريل المقبل.

وأعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم أن التقديم على الوظائف سيكون طريق رابط التوظيف بمنصة جدارة الرقمية جدارة الوظائف الادارية.