المكرمة الملكية السعودية موعد صرف معونة رمضان 1443 الموارد البشرية تُحدد شروط الاستحقاق

المكرمة الملكية السعودية، من أهم الموضوعات وأكثرها بحثاً خلال الساعات الأخيرة، نظراً لما توفره هذه المعونة من متطلبات لمستفيدي الضمان خلال شهر رمضان، ويتزامن هذا البحث مع قُرب موعد صرف راتب الضمان رمضان 1443، الذي من المقرر أن يكون 2 رمضان 1443، وتعتبر المكرمة الملكية أحد الوسائل التي يتم من خلالها رفع العبء عن المواطنين الأشد احتياجاً، حيث يسعى جلالة الملك سلمان لتقديم يد العون للمواطنين للتغلب على مصاعب الحياه، ويتمثل ذلك في تقديم التبرعات لمنصة إحسان التي تقدم الدعم للمحتاجين، بالإضافة لقيام جلالته بالعمل على توجيه كافة الوزارات والجهات المعنية بتطوير البرامج المقدمة للمواطنين، ونحن من خلال موقعنا المتميز ثقفني نتابع معكم ونقدم أهم الأخبار التي تهم المواطن بمختلف الدول من مصادرها الرسمية.

موعد صرف المكرمة الملكية رمضان 1443

ينتظر عدد كبير من مستفيدي الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، قيام وزارة الموارد البشرية بتحديد موعد صرف المعونة الملكية رمضان 1443، والتي يقوم خادم الحرمين الشريفين بالإعلان عنها خلال شهر رمضان، ومن المتوقع أن يكون الموعد في النصف الأول من شهر رمضان 1443، نظراً للأوضاع الحالية التي يمر بها العالم أجمع، من ارتفاع الأسعار وما نتج من آثار سلبية بسبب فيروس كورونا، وعند الإعلان رسمياً عن الموعد سنقوم بإعلامكم من خلال المصدر الرسمي.

شروط استحقاق المكرمة الملكية

أن يكون المتقدم على المكرمة سعودي الجنسية.

يكون من ضمن مستفيدي الضمان الاجتماعي.

أن يزيد العمر عن 18 عام.

يكون دخل الفرد يقل عن 3000 ريال سعودي.

ألا يكون مالكاً لعقار أو لديه سجل تجاري.

يكون مقيم داخل المملكة مدة ثلاثة أشهر سابقة على الحصول على المكرمة.

قيمة مكرمة الملك سلمان

تم صرف قيمة المكرمة الملكية 1442 العام الماضي بإجمالي مبلغ مليار و900 مليون ريال سعودي، حيث تم صرف 1000 ريال لكل مستفيد رئيسي ومبلغ 500 ريال لكل تابع، ويتساءل المواطنين عن قيمة المعونة لهذا العام هل ستكون على نفس المقدار أو بالزيادة، نظراً للوضع الحالي من زيادة أعداد المستفيدين بعد تطبيق نظام الضمان المطور ودخول مستفيدين جُدد، وكذالك زيادة الأسعار لمختلف السلع التي يحتاج إليها المواطنين مع دخول شهر رمضان.