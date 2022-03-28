نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على الرابط وشروط التسجيل في 35 وظيفة في قوات الدفاع الجوي لحملة الثانوية فأعلى عبر jobs.mod.gov.sa في المقال التالي
أعلنت وزارة الدفاع السعودي رسميا خلال الساعات الأخيرة عن مجموعة من الوظائف الشاغرة التي يصل عددها الى 35 وظيفة في قوات الدفاع الجوي، وذلك لحملة الثانوية العامة او اعلى من ذلك، وهي الوظائف التي يرغب عدد كبير من الأشخاص بالتقدم اليها بعدما تم طرح التفاصيل الخاصة بالتسجيل الكترونيا، وذلك من خلال برامج التعاقد المباشر التي تأتي في مدينتي مكة المكرمة وفي مدينة الرياض، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية التسجيل في وظائف وزارة الدفاع متمثلة في قوات الدفاع الجوي الملكي وكذلك اهم الشروط المطلوبة.
موعد التسجيل في وظائف قوات الدفاع الجوي الملكي بالسعودية 1443
وقد أعلنت وزارة الدفاع السعودية متمثلة في قوات الدفاع الجوي الملكي رسميا موعد بداية تسجيل الوظائف المتاحة بالقطاع في المملكة العربية السعودية، وهي وظائف وظائف إدارية، وظائف تقنية، وظائف فنية وهندسية، وظائف تعليمية، حيث يتم التقديم على الوظائف بداية من يوم الاحد الموافق 2 من شهر 9 لعام 1443، والتي تستمر حتى يوم السادس من الشهر نفسه.
رابط التسجيل في وظائف قوات الدفاع الجوي الملكي 1443
وقد تم تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بالتسجيل الكترونيا والتقديم في وظائف قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، حيث يتم التسجيل الكترونيا من خلال اتباع ما يلي.
- أولا يتم الدخول الى موقع تسجيل وظائف قوات الدفاع الجوي مباشرة.
- يتم اختيار المسمى الوظيفي الذي يرغب به المتقدم من بين الوظائف المتاحة.
- ادخال كافة البيانات الأساسية المطلوبة بشكل صحيح عبر الموقع ومن ثم اختيار ارسال طلب التسجيل.
شروط التسجيل في وظائف قوات الدفاع الجوي الملكي
ومن اهم شروط التسجيل والقبول في وظائف قوات الدفاع الجوي الملكي ما يلي.
- ان يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية.
- يشترط ان يكون حاصل على المؤهل الدراسي الذي تم تحديده.
- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة او اعلى من ذلك.
- ان يكون حسن السيرة والسلوك.
- ألا يكون قد تم الحكم على المتقدم مسبقا في احكام قضائية.
- يشترط ان يتم اختيار الكشف الطبي.
- من الضروري اجتياز المقابلة الشخصية وكذلك اجتياز الاختبار الخاص بالقبول.
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