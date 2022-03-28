رابط طلب سلة غذائية من الجمعيات الخيريه 1443 شروط الحصول على سلة رمضان

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عمر شويل - جدة مع اقتراب شهر رمضان الفضيل فإن المشاريع الخيرية تزيد خلال الشهر، ومن أبرز تلك المشروعات هي السلة الغذائية للأشخاص المحتاجين، تقدم مرة خلال الشهر أو حتى عدة مرات، فهو له آثار إيجابية وكذلك روحانية على الجميع، وتدخل البهجة والسرور على قلوبهم، ويقدم الكثير هذه السلة ليحصلوا على أجر وثواب، فلا يتم تقديمها بالجمعيات فقط، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال سنقدم لكم رابط طلب سلة غذائية من الجمعيات الخيرية.

رابط طلب سلة غذائية من الجمعيات الخيرية

إن السلة الغذائية تأتي لتأمين كافة احتياجات الأسر الأكثر فقراً واحتياجاً وبإمكانهم أن يحصلوا على هذه السلة، بعد أن يتمم إجراءات التقديم بالرابط hrsd.gov.sa المخصص لذلك، والذي باستطاعتك أن تزوره متى أردت، ولكنه لابد على المتقدم أن يملأ كافة البيانات وجميع المعلومات التي يتم طلبها بالشكل الصحيح وبالأماكن المخصصة له.

شروط الحصول على سلة رمضان

لا توجد الكثير من الشروط لكي يحصل الشخص على سلة رمضان، يكفي أنه يكون من المحتاجين وأن ينفذ الخطوات اللازمة للتقديم للحصول عليها، فلا يتم تصعيب الأمور مطلقاً على الأشخاص المحتاجين، فهو عمل خيرى يقدم إليهم من الجمعيات أو حتى من الأفراد الذين يريدون الثواب والأجر بتلبية الاحتياجات الأساسية لغيرهم من الفقراء، والمشروع له الكثير من الآثار الإيجابية سواء بالمجتمع السعودي أو حتى على الأفراد، والمشروع يحافظ على القيم الإنسانية ويطبق تعاليم الدين الاسلامي.

طريقة طلب السلة الغذائية

يستطيع جميع الأفراد الفقراء والمحتاجين أن يقدموا طلباً ليحصلوا على السلة الغذائية من الجمعيات، وهذا من خلال القيام ببعض الخطوات الهامة اللازمة لذلك، وهي كالآتي:

أولاً ينتقلوا لموقع الجمعيات الخيرية الإلكتروني.

يتم ملأ جميع البيانات التي تتبع الشخص المستفيد.

تكون البيانات عبارة عن اسم المستفيد.

رقم الهوية.

عدد أفراد الأسرة.

الحي.

رقم الهاتف.

العنوان.

ولا بد من إدخال جميع البيانات بالأماكن الصحيحة لها.

تتبع جميع التعليمات لكي يتمم طلب السلة.

تدخل الحروف وكذلك الأرقام بالخانات المخصصة لها.

تضغط فوق كلمة إرسال.

مكونات السلة الغذائية

إن السلة الغذائية بها مكونات رئيسية يحتاج لها جميع العائلات بالوطن العربي خلال الشهر الفضيل رمضان، ولذلك تم تجهيزها بعناصر رئيسية ومتداولة، مثل الطحين، الزيت، التمر، الأرز، اللحوم، السكر، الألبان، الملح، والدقيق وبعض المكونات الأخرى التي تضاف للسلة، مثل الفول المدمس، معجون الطماطم، الشاي، مرقة الدجاج، المعلبات مثل التونة أو الجبنة، البقوليات من بازلاء، عدس، أو حمص، شوربة الشوفان وشبيهة القشطة.