نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات و الارامل وخطوات التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عليك أن تتعرف على شروط الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات من أجل التسجيل به، حيث عملت وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية على توفير دعم كبير لكل المطلقات فب في المملكة والأرامل أيضاً، ومن خلال هذا الدعم تستطيع المطلقة والأرملة الحصول على معاش شهري من أجل تسهيل المعيشة، ومن أجل هذا سنشرح لك الشروط الأساسية من أجل التقديم.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات

كان الهدف من إنشاء برنامج الدعم هو مساندة جميع النساء المطلقات أو النساء الأرامل من أجل توفير حياة كريمة لهم، ويتطلب مجموعة من الشروط الأساسية واللازمة من أجل التقديم، وهي تكون:

أن تكون هذه المطلقة سعودية الجنسية وتمت ولادتها في المملكة العربية السعودية.

علاوة على ذلك أن تكون المطلقة لا تمتلك أي مصدر دخل، كما يجب ألا تمتلك عائلتها مصدر دخل أيضاً.

من ناحية أخرى من أهم الشروط أن المطلقة لا يقل عمرها عن 35 عام ولا يزيد عن 65.

بينما يجب أن تكون المطلقة محل إقامتها الأساسي في المملكة العربية السعودية ولا يكون لها محل إقامة في أي مكان آخر.

أيضا من المهم ألا تمتلك المطلقة وظيفة سواء كانت في قطاع حكومي أو في قطاع خاص.

خطوات التقديم في الضمان الاجتماعي للأرامل

يمكنك التعرف على كيفية التقديم في هذا البرنامج في هذه الفقرة، حيث سنشرح لك كل الخطوات اللازمة للتقديم والتي عليك تطبيقها كما هي من أجل التمكن من التسجيل، وهي تكون:

أول خطوة هي الدخول على الموقع الإلكتروني الرئيسي الخاص بوزارة الموارد والتنمية البشرية.

بعد ذلك عليك أن تقوم باختيار المكتب المفضل لك من أجل المراجعة.

في الخطوة التالية عليكي بالاختيار من بين أرملة أو مطلقة.

بعد ذلك يتم كتابة العدد المكونة منه أفراد أسرتك ثم الضغط على تسجيل.

يتم في الخطوة التالية ادخال جميع البيانات الخاصة بالعائل ثم الضغط على حفظ بيانات

أيضا قومي بعدها بإدخال كل البيانات التي تخص دخل العائل ثم اضغط على كلمة تسجيل.

يعد ذلك يتم إرفاق جميع المستندات المطلوبة ثم الموافقة على الشروط والأحكام.

أنت الآن لديك كل المعلومات المطلوبة عن شروط الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات. وبعد أن تعرفت عليها قم بالبدء في التقديم مع تنفيذ كل المطلوب منك وسوف تأتي إليك رسالة بالقبول لطلبك في أسرع وقت. ونتمنى أن نكون استطعنا افادتك اليوم.