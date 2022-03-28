نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التقديم على قرض كنف للنساء في السعودية في المقال التالي
خطوات التقديم على قرض كنف للنساء في السعودية الذي يعد من أهم أنواع القروض التي تخدم فئة محددة من المجتمع وهم فئة النساء خصوصًا من صاحبات الحالات الاجتماعية مثل الأرامل والمطلقات والتي تستدعي المساعدة المالية لتوفير مصدر دخل ثابت يضمن لهن الحياة الكريمة خصوصًا في حالة كانت المرأة تعول أبناء ، وسوف يتم لاحقًا توضيح أهم المعلومات عن منتج تمويل كنف وطريقة التقديم على هذا القرض بالتفصيل.
ما هو قرض كنف
إن قرض كنف هو عبارة عن احد صور التمويل المالي الفردي المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية السعودي ، وذلك من اجل مساعدة النساء المطلقات والأرامل اللاتي لا يتوفر لديهن مصدر رزق من في الحصول على التمويل المادي الذي سوف يساعدها بدء المشروع الخاص ؛ حتى تتمكن نتيجة لذلك من توفير متطلبات المعيشة والحياة الكريمة لها ولأبنائها.
خطوات التقديم على قرض كنف للنساء في السعودية
يمكن التقديم على قرض كنف من بنك التسليف للنساء عبر اتباع الخطوات التالية:
- التوجه مباشرةً إلى الموقع الرسمي بنك التسليف صفحة التمويل الاجتماعي التنمية الاجتماعية السعودي
- تسجيل الدخول على الموقع إلى الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد.
- اختيار قائمة منتجات الأفراد، ومنها تحديد (قرض كنف).
- تحديد الفرع المناسب استخراج القرض منه.
- كتابة كافة البيانات والمعلومات والتفاصيل المطلوبة حول صاحبة للب القرض والكفيل في استمارة التسجيل.
- متابعة إدخال البيانات ؛ حتى يتم الوصول إلى صفحة تأكيد طلب القرض.
- سوف يتم معالجة الطلب والرد سواء بالموافقة أو الرفض على منح المرأة هذا القرض.
شروط الحصول على قرض كنف للنساء
من أهم شروط قرض كنف لربة المنزل والمطلقات والأرامل والتي يجب توافرها في المواطنة صاحبة طلب الحصول على قرض كنف في المملكة العربية السعودية، ما يلي:
- أن تكون مواطنة سعودية تتمتع بالجنسية السعودية أو أرملة مواطن سعودي.
- أن تكون في المرحلة العمرية ما بين 25 إلى 5 عام.
- أن تقوم بتقديم ما يثبت الحالة الاجتماعية سواء في حالة الطلاق أو وفاة الزوج للأرملة.
- أن لا تزيد قيمة الدخل الشهري عن 8 آلاف ريال سعودي.
- لا بد أن يكون التسجيل التأميني لصاحبة طب القرض صحيح وسيمز
- سوف تحصل المرأة على قرض بقيمة مالية لا تزيد عن 30 ألف ريال سعودي.
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