موعد صرف مكرمة شهر رمضان وأهم الشروط اللازمة للحصول علي المكرمة المكية عام 1443

يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن مواعيد صرف مكرمة شهر رمضان، وهي خدمة تقدمها المملكة العربية السعودية للمواطنين ذات الدخل المحدود، من أجل تلبية احتياجاتهم المادية في شهر رمضان ومساندة لهم مع ارتفاع الأسعار، ويتم صرف هذا مبلغ مالي بقيمة معينة سنويًا مع دخول شهر رمضان، وهذا ما سنذكره في مقالنا اليوم ما هي الشروط التي يجب توفرها للحصول على المكرمة والقيمة المالية التي يتم صرفها.

شروط صرف مكرمة شهر رمضان

يجب توفر بعض الشروط في المواطن الذي سيحصل على خدمة الدعم وهي صرف المكرمة، وأن تتوفر جميع الشروط، ومن هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون المستفيد سعودي يحمل الجنسية السعودية.

أن يحصل المستفيد السعودي على راتب شهري أقل من 3000 ريال سعودي.

أن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية منذ ثلاثة أشهر ولم يغادر أو يحصل تبادل.

ألا يكون المستفيد السعودي لديه سجلات عقارية أو تجارية.

في حالة عدم توافر هذه الشروط الأربعة فإنه لا يمكن للمستفيد الحصول على صرف المكرمة السنوية.

مواعيد صرف مكرمة شهر رمضان

يتم صرف مكرمة شهر رمضان في الأسبوع الثاني من شهر رمضان أي في منتصف الشهر، على أن يكون موعد الصرف هو نفس موعد صرف الضمان الاجتماعي، ويتم صرف مبلغ مالي بقيمة معينة على حسب كل حالة وما تحتاج إليه، وعلى حسب عدد الأسرة التي يعولها المواطن السعودي.

قيمة المكرمة المكية لعام 1443

تختلف قيمة صرف المكرمة المكية من أسرة إلى أسرة، مع ضرورة الالتزام بالشروط، فقد حددت وزارة التنمية البشرية قيمة الدعم المادي الذي ستقدمه للأسر ذو الدخل المحدود على حسب عدد أفراد الأسرة، وهو كالآتي: