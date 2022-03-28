نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وشروط التقديم في الضمان الاجتماعي المطور 1443 وخطوات التسجيل في المقال التالي
الآن الكل يريد معرفة كل ما يتعلق حول رابط وشروط التقديم في الضمان الاجتماعي المطور وطريقة الاستعلام وشروط الاستحقاق فهو نظام جديد وضعته المملكة العربية السعودية من أجل مساعدة الكثير من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا من أجل الارتقاء بمستوى معيشتهم وتوفير كافة متطلباتهم واحتياجاتهم اليومية وتحسين مستوى معيشتهم والقدرة على مجابهة الغلاء الذي يواجه الكثير من دول العالم بسبب الكثير من الأزمات التي يمر بها العالم لكن الأمر يتطلب الكثير من الشروط من أجل القبول وكذلك هناك خطوات معينة على المتقدم أن يقوم بها من أجل التسجيل ببوابة الضمان الاجتماعي المطور بشكل سليم وصحيح وسنعرف عليها خلال مقالنا بشكل تفصيلي فتابعونا.
شروط التقديم في الضمان الاجتماعي المطور
هناك مجموعة من الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على موقعها الإلكتروني من اجل الحصول على الضمان الاجتماعي المطور وهي كالتالي:
- أن يكون المتقدم مواطن سعودي ومقيم بالمملكة بشكل دائم.
- لا يكون الدخل الخاص للموظف أقل من المعاش الخاص به وهو 1100 ريال للموظف و550 ريال لفرد من أسرته.
- لابد من توافر كافة المطلوب واستيفاء كل ما يتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية للأطفال، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة المؤهلين.
- ألا يكون مقيمًا في أحد المنازل أو المراكز السكنية التي ترعاها الدولة وأن لا يكون لديه أي ميراث
- إذا كان المعيل لديه أكثر من عائلة واحدة، فإن كل أسرة تعتبر مستقلة ولها الحق في معاش منفصل.
خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي
- يقوم المقدم بالدخول على الموقع الخاص بالضمان الاجتماعي المطور.
- يقوم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.
- بعد ذلك يقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد والتسجيل في بوابة الضمان الاجتماعي.
- يقوم المتقدم بالضغط على المربع الخاص الخدمات الإلكترونية، ثم اضغط على حماية المعاش التقاعدي.
- حينما تنتهي من كافة الخطوات السابقة قم بالضغط على تسجيل الدخول إلى الخدمة.
- يقوم المتقدم بتحديد كل من مكتب الضمان وكذلك الفئة.
- يتم كتابة كل المعلومات والبيانات التي ستطلب منك بشكل صحيح وبكل دقة.
- يطلع المتقدم على كافة الشروط والأحكام ويقرأها بشكل جيد ثم يبدي موافقته عليها وفي النهاية الضغط على إرسال.
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