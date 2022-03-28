رابط وشروط التقديم في الضمان الاجتماعي المطور 1443 وخطوات التسجيل

الآن الكل يريد معرفة كل ما يتعلق حول رابط وشروط التقديم في الضمان الاجتماعي المطور وطريقة الاستعلام وشروط الاستحقاق فهو نظام جديد وضعته المملكة العربية السعودية من أجل مساعدة الكثير من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا من أجل الارتقاء بمستوى معيشتهم وتوفير كافة متطلباتهم واحتياجاتهم اليومية وتحسين مستوى معيشتهم والقدرة على مجابهة الغلاء الذي يواجه الكثير من دول العالم بسبب الكثير من الأزمات التي يمر بها العالم لكن الأمر يتطلب الكثير من الشروط من أجل القبول وكذلك هناك خطوات معينة على المتقدم أن يقوم بها من أجل التسجيل ببوابة الضمان الاجتماعي المطور بشكل سليم وصحيح وسنعرف عليها خلال مقالنا بشكل تفصيلي فتابعونا.

شروط التقديم في الضمان الاجتماعي المطور

هناك مجموعة من الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على موقعها الإلكتروني من اجل الحصول على الضمان الاجتماعي المطور وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم مواطن سعودي ومقيم بالمملكة بشكل دائم.

لا يكون الدخل الخاص للموظف أقل من المعاش الخاص به وهو 1100 ريال للموظف و550 ريال لفرد من أسرته.

لابد من توافر كافة المطلوب واستيفاء كل ما يتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية للأطفال، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة المؤهلين.

ألا يكون مقيمًا في أحد المنازل أو المراكز السكنية التي ترعاها الدولة وأن لا يكون لديه أي ميراث

إذا كان المعيل لديه أكثر من عائلة واحدة، فإن كل أسرة تعتبر مستقلة ولها الحق في معاش منفصل.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي