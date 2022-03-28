نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الموارد البشرية : طريقة التقديم على المساعدة المقطوعة بالسجل 1443هـ وشروطها في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرحت وزارة الموارد البشرية السعودية، أن التقديم على المساعدة المقطوعة ليس له توقيت معين، وكان هذا التصريح للرد على استفسار أحد المواطنين عن موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي، وأن هذه الإعانات تساعدهم على تلبية احتياجاتهم اليومية الضرورية، وطالب هذا المواطن الوزارة بضرورة صرفها للأرامل لأنهم لم يحصلوا عليها منذ فترة طويلة، لكن كان الرد أن المقطوعة تصرف في أي وقت من العام وهى ليست إعانات شهرية، ويتم صرفها من خلال أمر أو مرسوم ملكي، وناشد الكثيرين من المواطنين السعوديين الملك سلمان بن عبد العزيز بإصدار أمر ملكي بصرفها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على رابط وشروط الحصول على المقطوعة.

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه ليس هناك وقت محدد لصرف المساعدة المقطوعة، بعد استفسار أحد المواطنين المستفيدين والذي قال “المساعدة المقطوعة من سنين موقفه، متى يتم صرفها؟” وقام بالرد على هذا الاستفسار الحساب الخاص بخدمة عملاء وزارة الموارد البشرية، على موقع تويتر: “في حال تم التقديم على المساعدة المقطوعة وحالة الطلب مراجع تحت الدراسة، لابد من الانتظار الصرف آلي، ولا يوجد وقت محدد للصرف”، وأضاف: “يمكنك متابعة حالة الطلب للمساعدة المقطوعة برقم الطلب من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)”، إذا كنت ترغب في الحصول على هذه الإعانات.

طريقة التقديم على المساعدة المقطوعة السعودية

هناك بعض الخطوات التي يجب إتباعها في عملية التقديم على المساعدات المقطوعة وهى كما يلي:-

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية رابط المساعدات المقطوعة. قيام الشخص المتقدم بتسجيل مستخدم جديد. تدوين رقم الهوية الوطنية للمتقدم. تسجيل تاريخ ميلاد المواطن الذي يريد الحصول على إعانات الضمان الاجتماعي. أن يقوم المستفيد بتسجيل رقم هاتفه وتأكيده مرة ثانية. تسجيل الرقم السري وتأكيده. أن يتكون الرقم السري من حروف إنجليزية كبيرة وأرقام. قيام المستفيد بتدوين رمز التحقق الشخصي. القيام بالضغط على الأيقونة الخاصة بالتعهد، والضغط على تسجيل. القيام بتسجيل الرمز الذي يتم إرساله للمتقدم على رقم الجوال المسجل في عملية التقديم، والقيام بالضغط على تأكيده. سوف تظهر لنا جميع البيانات بشكل كامل. نقوم بتسجيل جميع الخانات التي توجد فارغة. تسجيل البيانات الخاصة بالاسم الذي يجب أن يكون كاملاً، وتسجيل الجنس، والعنوان بالتفصيل والوظيفة، والدخل الشهري الذي يحصل عليه المتقدم، والحالة التعليمية للمستفيد، وقدرته على أداء العمل، وعمره. تسجيل البيانات الخاصة بالسكن بالتفصيل، وتدوين العنوان البريدي، والحي التابع له، وأسم الشارع، ورقم الهاتف، وتسجيل البريد الإلكتروني إذا كان موجود. تدوين البيانات الخاصة برقم الحساب البنكي واسم البنك. أن يقوم المستفيد بتقديم بيانات الدخل الشهري بشكل صحيح. الموافقة على جميع شروط المساعدة المقطوعة السعودية.

شروط مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المواطنين السعوديين اللذين يتقدمون للحصول على المساعدة المقطوعة وهى كما يلي:-

أن يكون المتقدم للحصول المساعدات المقطوعة سعودي الجنسية.

سعودي الجنسية. يستثنى من هذا شرط الجنسية السعودية المتزوجة من غير سعودي وأبنائها، والأجنبية المتزوجة بمواطن سعودي.

يجب ألا يقل سن المستفيد من هذه الإعانات عن 35 عاماً، أثناء التقديم عليها.

لا يكون لدى المتقدم أي أراضي زراعية أو عقارات أو سجلات تجارية.

لا يزيد دخل الشخص المستفيد من مساعدة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الحد المانع لصرف المقطوعة.

عن الحد المانع لصرف المقطوعة. أعلى قيمة يستطيع أن يحصل عليها أي مستفيد من هذه المساعدات 30 ألف ريال سعودي.

تحتسب القيمة النقدية التي يحصل عليها المستفيد من خلال قسمة الدخل الشهري على عدد أفراد الأسرة.

تمنح المساعدة المقطوعة برقم السجل السعودي ، حسب أولوية التقديم عليها، حيث يتم وضع المتقدمين على قوائم الانتظار حسب الدور في التقديم لحين موعد الصرف.

، حسب أولوية التقديم عليها، حيث يتم وضع المتقدمين على قوائم الانتظار حسب الدور في التقديم لحين موعد الصرف. تصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي للمواطن السعودي الأعزب إذا كان الدخل الشهري الذي يحصل عليه لا يزيد عن 3000 ريال سعودي.

للمواطن السعودي الأعزب إذا كان الدخل الشهري الذي يحصل عليه لا يزيد عن 3000 ريال سعودي. يتم صرف المساعدات المقطوعة السعودية للمواطن السعودي الذي لا يتجاوز دخله الشهري عن 8640 ريال سعودي.

السعودية للمواطن السعودي الذي لا يتجاوز دخله الشهري عن 8640 ريال سعودي. تصرف مرة كل عام لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، بشرط لا يكون للشخص المتقدم أي دخل آخر غير المعاش الضماني.

تصرف كل عامين إذا كان الشخص المتقدم للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي 1443هـ ، لديه دخل أخر غير معاش الضمان، وعدم تجاوز هذا الدخل الحد المانع للصرف.

، لديه دخل أخر غير معاش الضمان، وعدم تجاوز هذا الدخل الحد المانع للصرف. الحد الأدنى من المساعدات المقطوعة التي يمكن أن يحصل عليها أي مواطن أو مواطنة سعودية هو 10400 ريال سعودي.

التي يمكن أن يحصل عليها أي مواطن أو مواطنة سعودية هو 10400 ريال سعودي. تكون الأولوية في الحصول على قيمة مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي للمواطن السعودي المستفيد من برامج الضمان الاجتماعي، وأصحاب الدخل المنخفض اللذين لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الضرورية، وأصحاب العجز الجزئي أو الكلي الغير قادرين على العمل.

الفئات المستفيدة من المساعدة المقطوعة

تكون الأولوية في الحصول على هذه المساعدات للأسر السعودية محدودة الدخل، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والأرامل، والمطلقات، وأصحاب العجز الكلي والجزئي، وأسر السجناء، وكبار السن اللذين ليس لديهم أي دخل شهري ثابت، حيث أن الغرض الأساسي الذي نشأت من أجله هذه الإعانات، هو رفع المستوى المعيشي والاقتصادي للأسر معدومة الدخل، حتى يستطيعوا تلبية احتياجاتهم الأساسية.

الأوراق المطلوبة للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي

تم تحديد الأوراق المطلوبة للحصول على المساعدة المقطوعة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية وهى كالآتي:-

صورة من بطاقة هوية المتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة، أو سجل الأسرة إذا كان المتقدم متزوج والديه أبناء. إثبات المتقدم أن العقار الذي يقيم فيه تابع لمكتب الخدمة مثل (صورة صك الملكية أو عقد الإيجار، أو إيصال فاتورة الكهرباء أو فاتورة المياه). إحضار إثبات بقيمة الدخل الشهري الذي يحصل عليه.

خطوات التقديم على المساعدة المقطوعة من خلال الجوال

يجب إتباع الخطوات التالية للتقديم على مقطوعة الضمان الاجتماعي من خلال الجوال وهى كما يأتي:-

القيام بالاتصال على الرقم الساخن 19911، ثم نقوم باختيار اللغة الأجنبية أو العربية.

لاختيار خدمات التنمية الاجتماعية نقوم بالضغط على رقم 1، ثم نقوم باختيار خدمة الضمان الاجتماعي بالضغط على رقم 1 مرة ثانية، ثم نقوم باختيار المساعدة المقطوعة بالضغط على رقم 2.

بالضغط على رقم 1 مرة ثانية، ثم نقوم باختيار بالضغط على رقم 2. وللحصول على توضيح بخصوص خطوات التقديم التواصل مع أحد موظفي خدمة العملاء.

خطوات تحديث بيانات المساعدة المقطوعة

يستطيع أي مواطن سعودي أن يقوم بتحديث بيانات مقطوعة الضمان الاجتماعي من خلال الخطوات التالية:-

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الدخول على الاستعلامات الإلكترونية. تسجيل بيانات الدخول الخاصة بالمستخدم، ثم القيام بالضغط على تسجيل دخول. القيام بتحديث البيانات التي نرغب في تحديثها، والتأكد من صحة هذه البيانات. القيام بالضغط على كلمة إرسال، بعد ذلك سوف يتم مراجعة البيانات من خلال قاعدة البيانات الخاصة بالمساعدات المقطوعة.

طريقة الاعتراض على تأخر صرف المساعدة المقطوعة

يستطيع أي مواطن سعودي تقديم اعتراض على تأخير صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي، وذلك من خلال الاتصال على الرقم 19911 والتحدث إلى موظفي خدمة العملاء، للتعرف على الأسباب التي أدت إلى تأخير عملية الصرف، أو أسباب رفض قبول طلب الحصول على المساعدات المقطوعة، كما يستطيع أي المواطن تقديم طلب استعجال لتسريع عملية الصرف.

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قيمة معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة في حسابات المواطنين البنكية، وقال وكيل وزارة الموارد البشرية للضمان الاجتماعي، أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها 1.707.348.368 ريال سعودي، وبلغت المبالغ المالية الخاصة بالمعاشات الضمانية 1.412.299.091 ريال، والمساعدات المالية الخاصة بتسديد جزء من فواتير الكهرباء بلغت 102.878.613 ريال، وبلغت المساعدات النقدية 192.170.664 ريال.

وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، أن طريقة متابعة حالة طلب المستفيدين من المساعدة المقطوعة، وذلك رداً عن استفسار أحد المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر والذي قال فيه ( أرجو منكم الأمر بتعجيل صرف المساعدة المقطوعة، كيف أتابع حالة الطلب؟).

ورد الحساب الرسمي للوزارة على موقع تويتر (إذا تم التقديم على المساعدة المقطوعة وحالة الطلب مراجع تحت الدراسة، لا بد من انتظار الصرف آلي، ولا يوجد وقت محدد للصرف).

خطوات استعلام المساعدة المقطوعة برقم هاتف الضمان الاجتماعي

خصصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم خاص للاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي وهو 966777432317+، وتهدف الوزارة من تخصيص هذه الرقم التسهيل على المواطنين السعوديين عملية الاستعلام، وكذلك معرفة القيمة المالية التي يستطيع أن يحصل عليها المتقدم من الإعانات السعودية المقطوعة، وموعد إيداعها في الحسابات البنكية للمتقدمين.

خطوات الاستعلام على المساعدات المقطوعة برقم الهوية

يجب إتباع الخطوات الصحيحة عند الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وهى كما يأتي:-

الدخول على رابط مقطوعة الضمان الاجتماعي الموجود على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية. إدخال رقم السجل المدني السعودي. تسجيل رمز التحقق الشخصي الذي يوجد على الشاشة. الضغط على أيقونة عرض، وسوف تظهر لنا جميع البيانات الخاصة بالمساعدة المقطوعة السعودية.

موارد الصرف على المساعدة المقطوعة

هناك بعض الجهات التي من خلالها يتم جمع الأموال للصرف على مستفيدي الضمان الاجتماعي وهى كالتالي:-