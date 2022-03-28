“وزارة الحج والعمرة” رسميا إلغاء شرط المحرم للنساء أقل من 45 عام لتأدية الحج والعمرة في السعودية 1443

رسميا أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الأخيرة قرار هام على لسان مازن دردار الأمين العام للجنة الوطنية للحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، وهو القرار الذي جاء بإلغاء شرط المحرم للنساء أقل من 45 عام لتأدية الحج والعمرة فى السعودية، وهو القرار الذي كان قد تم طرحه منذ عام 2019 والذي كان قيد المناقشة في المملكة العربية السعودية ولكن لم يتم اتخاذه رسميا بالتزامن مع ازمة فيروس كورونا العالمية التي أدت الى توقف الحكومة والعموم بشكلٍ عام، وسوف نستعرض الآن ابرز ما اعلنته وزارة الحج والعمرة بشأن هذا القرار الهام.

رسميا إلغاء شرط المحرم للنساء أقل من 45 عام لتأدية الحج والعمرة فى السعودية

وقد جاء قرار الغاء شرط المحرم للنساء التي تقل عن 45 عام بسبب الطلبات التي تقدم بها شركات الحج والعمرة المختلفة التي تريد أن يكون النساء البالغات والاتي يتراوح اعمارهن ما بين 18 وإلى 46 عام يمكنهم أن يقوموا بتأدية مناسك الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بدون الحاجة إلى وجود محرم، وقد تم السماح بهذا القرار في المملكة العربية السعودية منذ العام الماضي، ولكن كان من الضروري ان يتم مناقشته بالنسبة للنساء الدين يأتون لتأدية مناسك الحج والعمرة من خارج المملكة العربية السعودية بشكل عام، وبناء على ذلك وبعد مناقشة هذا القرار من جانب الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، فقد أعلنت وزارة الحج والعمرة رسميا قرار الغاء شرط المحرم للنساء البالغات الاقل من سن 45 عام وذلك بالنسبة للنساء من جميع انحاء الدول سواء من داخل المملكة العربية او خارجها ايضا.

اهم تفاصيل قرار الغاء شرط المحرك للنساء الأقل من 45 عام لأداء الحج والعمرة

وقد تم توجيه الشكر من جانب الجهات المسئولة لوزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بسرعة التجاوب باتخاذ هذا القرار الهام، وذلك لتحديث أنظمة ولوائح العمرة وان ما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وهو القرار الذي جاء يخدم مستثمري قطاع العمرة والتوجيهات من المملكة العربية السعودية، ومن المقرر ان يتم بداية تطبيق هذا القرار الهام الجاري.