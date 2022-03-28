نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشروط المطلوبة للحصول على الدعم السكني وكيفية الحصول علي الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدعم السكني هو خدمة تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها الغير قادرين على شراء منزل لهم، فقد قامت وزارة الإسكان بتوفير منشأت سكنية لغير القادرين، كما أنه يتم تقديم هذا الدعم للمواطنين غير السعوديين، ويتم الحصول على الدعم السكني بعد مطابقة جميع الشروط على المتقدم، كما يمكن للمرأة أو اليتيم الحصول على الدعم السكني، وسنذكر كافة الشروط المطلوبة وطريقة التسجيل وموعد نزول الدعم السكني.

كشفت وازرة الإسكان في المملكة العربية السعودية عن ما يسمى بالدعم السكني لجميع الجنسيات في المملكة، والذي يمكن لغير السعوديين الحصول على دعم سكني لهم على أن تتوافق الشروط المطلوبة عند تقديمهم، وتقدم المملكة العديد من المخططات السكنية لتقوم بحملة تسمى الدعم السكني، وهذا الدعم يشمل العديد من المبادرات السكنية الجديدة، وسنقدم كافة الشروط المطلوبة من أجل استحقاق الدعم السكني وكيفية التسجيل.

الشروط المطلوبة للحصول على الدعم السكني

نشر موقع الوزارة الخاص بالإسكان عن الشروط المطلوبة من أجل حصول المواطنين السعوديين وغير السعوديين على الدعم السكني، ومن هذه الشروط ما يلي: –

أن يكون المتقدم للدعم السكني ليس أقل من 25 سنة.

يجب أن تكون هذه المرة الأولى في التقديم للحصول على الدعم.

عدم امتلاك الأسرة لأكثر من ثلاث سيارات من أجل الاستعمال الشخصي.

لا يكون لدى المتقدم مال يكفي لشراء سكن له.

طريقة تقديم الأوراق المطلوبة للحصول على الدعم

هذه بعض الإجراءات التي يجب القيام بها عند التقديم من أجل الحصول على الدعم، وهي:

أن يقوم المتقدم بتقديم جميع الأوراق الخاصة بوزارة الإسكان.

القيام بتقديم أوراق تدل على الإعالة لإثبات أحقيته بالدعم خاصةً إذا كان المتقدم يتيم أو امرأة.

يقوم المتقدم بتقديم السجل المدني الخاص بالعائلة.

تقديم الوراق الخاص بمفردات المرتب.

كيفية التسجيل في الدعم السكني

يمكن التسجيل عن طريق منصة سكني الإلكترونية وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:

الدخول على الصفحة الرسمية الخاصة بمنصة سكني الإلكترونية.

تقوم بالدخول إلى القائمة الرئيسية.

قم باختيار تسجيل كلمة مرور جديدة.

تقوم بإدخال رقم الهوية الخاص بك.

إدخال تاريخ الميلاد الخاص بك في خانة تاريخ الميلاد.

كتابة الرمز المؤقت في الخانة الخاصة بذلك.

اضغط على كلمة متابعة من أجل استكمال باقي البيانات.

تقوم بعد ذلك الوزارة بمراجعة البيانات الخاصة بالمتقدمين والتأكد من أحقيته في الحصول على الدعم السكني وأنه تتطابق معه جميع الشروط المطلوبة.

ما هو موعد نزول الدعم السكني شهريًا

قامت الوزارة بتحديد يوم محدد لكل شهر من أجل نزول الدعم السكني وهو يوم 24 من كل شهر على ألا يكون اليوم ليس أجازة رسمية فيتم تقديم موعد النزول أو تأخيره.