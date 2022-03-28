نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل جدا:. وزارة الصحة السعودية تعلن الغاء بعض القيود على السفر إلى السعودية 1443-2022 في المقال التالي
شهدت الساعات الأخيرة اعلان بيان رسمي من قبل الحكومة السعودي بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية، وهو البيان الذي جاء يتضمن تخفيف بعض القيود على السفر الى المملكة العربية السعودية من قبل الوافدين في الدول المختلفة، حيث تم الإعلان رسميا عن تخفيف بعض القيود التي تعيق السفر الى المملكة العربية السعودية والتي تم فرضها خلال الفترة الماضية من قبل وزارة الصحة السعودية بسبب ازمة فيروس كورونا واتخاذ التدابير اللازمة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور ابرز ما اعلنته الحكومة السعودية بشأن القيود على السفر الى المملكة العربية السعودية من الدول المختلفة.
السعودية تعلن الغاء بعض القيود على السفر إلى السعودية
وقد أعلنت الحكومة السعودية رسميا الغاء بعض القيود الالزامية التي تم فرضها على المسافرين من الدول المختلفة الى المملكة العربية السعودية، وذلك بالتزامن مع اتخاذ قرار عودة الطيران واستقبال رحلات الطيران في المملكة العربية السعودية من الدول المختلفة بشكل رسمي ومنها رحلات الحج والعمرة التي يقبل عليها العديد من الأشخاص في الدول المختلفة، حيث كانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت خلال الفترة الماضية تطبيق بعض الإجراءات الاحترازية التي يجب الالتزام بها من جانب كافة الوافدين الى المملكة العربية السعودية من الدول المختلفة، ومن أهمها تطبيق الحجز الصحي فور الوصول.
الغاء القيود على السفر الى السعودية
وقذ تم نشر قائمة القيود التي تم الغاءها من جانب الحكومة السعودية على السفر الى المملكة العربية السعودية، ومن اهم هذه القيود ما يلي.
- تم اتخاذ قرار الغاء اشتراط تقديم مسحة فيروس كورونا السلبية قبل التوجه الى المملكة العربية والتي كانت قد فرضت من قبل وزارة الصحة السعودية.
- تم الغاء قرار الحجز الصحي المؤسسي الخاص بالشخص القادمين الى المملكة العربية السعودية.
- تم الإعلان عن قرار تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتباعد، بالإضافة الى تصاريح الصلاة في المسجد النبوي والمسجد الحرام.
- بالإضافة الى الإعلان عن قرار الغاء ضرورة تسجيل بيانات التحصين الخاصة بالوافدين الى المملكة العربية السعودية لكي يتم الحصول على تصريح العمرة من قبل القادمين من خارج المملكة العربية.
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