عاجل جدا:. وزارة الصحة السعودية تعلن الغاء بعض القيود على السفر إلى السعودية 1443-2022

شهدت الساعات الأخيرة اعلان بيان رسمي من قبل الحكومة السعودي بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية، وهو البيان الذي جاء يتضمن تخفيف بعض القيود على السفر الى المملكة العربية السعودية من قبل الوافدين في الدول المختلفة، حيث تم الإعلان رسميا عن تخفيف بعض القيود التي تعيق السفر الى المملكة العربية السعودية والتي تم فرضها خلال الفترة الماضية من قبل وزارة الصحة السعودية بسبب ازمة فيروس كورونا واتخاذ التدابير اللازمة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور ابرز ما اعلنته الحكومة السعودية بشأن القيود على السفر الى المملكة العربية السعودية من الدول المختلفة.

السعودية تعلن الغاء بعض القيود على السفر إلى السعودية

وقد أعلنت الحكومة السعودية رسميا الغاء بعض القيود الالزامية التي تم فرضها على المسافرين من الدول المختلفة الى المملكة العربية السعودية، وذلك بالتزامن مع اتخاذ قرار عودة الطيران واستقبال رحلات الطيران في المملكة العربية السعودية من الدول المختلفة بشكل رسمي ومنها رحلات الحج والعمرة التي يقبل عليها العديد من الأشخاص في الدول المختلفة، حيث كانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت خلال الفترة الماضية تطبيق بعض الإجراءات الاحترازية التي يجب الالتزام بها من جانب كافة الوافدين الى المملكة العربية السعودية من الدول المختلفة، ومن أهمها تطبيق الحجز الصحي فور الوصول.

الغاء القيود على السفر الى السعودية

وقذ تم نشر قائمة القيود التي تم الغاءها من جانب الحكومة السعودية على السفر الى المملكة العربية السعودية، ومن اهم هذه القيود ما يلي.