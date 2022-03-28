هل اسم ملاك ممنوع في الأحوال المدنية؟ .. الأسماء الممنوعة وشروط التسمية

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عمر شويل - جدة هل اسم ملاك ممنوع في الأحوال المدنية؟ وما يعنيه اسم ملاك فهو من اسم ذو أصول عربية ويعنى إحدى الأرواح السماوية أي مخلوقات الله الذي خلقها من النور. وبالتالي هذا الأمر يستوجب التساؤل عن هل يجوز تسمية اسم ملاك من عدمها. بجانب البحث عن الأسماء الممنوعة في الأحوال المدنية 1443 حتى لايتم رفض الاسم عند تسجيله. فـ شروط تسمية المولود في الأحوال المدنية دقيقة للغاية ويبغى على الأسر مطالعتها قبل اختيار اسم طفلهم حتى لا يتم رفض تسجيله.

هل اسم ملاك ممنوع في الأحوال المدنية؟

أجابت وزارة الداخلية للأحوال والشؤون المدنية على تساؤل هل اسم ملاك ممنوع في الأحوال المدنية بالتأكيد. موضحة أنه يحرم تسمية المواليد الجدد به لم يتنافي مع القوانين الشريعة التي حرمت اسم ملاك في الفتاوي. لاسيما أن المملكة العربية السعودية دولة مسلمة وجميع القوانين التي تصدرها تراعى فيها بالمقام الأول المحرمات والأوامر الدينية. ودائماً ما يتم إصدار قوانين تراعي الشريعة الإسلامية.

شروط تسمية المولود في الأحوال

وضعت إدارة الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية شروط تسمية المولود في الأحوال على أن يتم مراعاة النقاط الآتية:

تسجيل الاسم مجرد من الألقاب.

لا يتم تسجيل الأسماء التي لا تعد جزءا من الاسم، مثل السيد، االشريف، لحاج، وغيرهم .

كما لا يتم تسجيل العبارات الإضافية في خانة الاسم، مثل المعروف بكذا وغيرهم .

لا يمكن تسجيل اسم مركب، مثل : قمر الزمان، ومحمد خالد وغيرهم .

كما لا يتم تسجيل أي اسم مخالف للشريعة الإسلامية، مثل عبد الرسول.

لا يتم تسجيل الأسماء الأجنبية التي لا تمت للشريعة بصلة مثل : مايا، راما وغيرهم

الأسماء الممنوعة في الأحوال 1443

هناك العديد من الأسماء الممنوعة في الأحوال 1443 لأنها لاتتفق مع أوامر الشريعة الإسلامية. وتعتبر نوع من الشرك والكفر. ومن هذه الأسماء الآتي:

أسماء الذكور

مثل عبد الرسول، وعبد النبي، وجبريل، وعبد الناصر، وعبد الدار، وعبد الحسين، وعبد علي، وعبد فلان، وسيد الناس، وسيد الكل، وسيد ولد آدم.

أسماء الإناث

سمو، وتبارك، والمملكة، وملك، ونبيه، وآلهة العرب، وذو الشرى، ومناة، ونسرى، وطاغوت، وراما، وبسملة، وبسيل، وكبريال، وايلين، وبنيامين.

بذلك يكون قد تم الإجابة على تساؤل هل اسم ملاك ممنوع في الاحوال المدنية؟ وتفاصيل تسجيل المولود في الأحوال المدنية وغيرها من الشروط التي يجب أن يتم مراعاة عند تسجيل رب الأسر لطفله.