نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو وكيل مرسيدس في السعودية 2022 “علامة مميزة”.. أعرف أسعارها في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة من هو وكيل مرسيدس في السعودية سؤال يهتم بمعرفة شريحة ليس بقليلة من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية خاصة أن أبناء المملكة من عشاق اقتناء سيارات مرسيدس. لذلك يكثر البحث عن أسعار مرسيدس السعودية خاصة أسعار مرسيدس الجفالي 2022 لاسيما أن شركة مرسيدس بينز من أفخم شركات السيارات حول العالم والمقر الرئيسي للشركة في ألمانية. وهى علامة تجارية ظهرت عام 1926 واستطاعت تحقيق مبيعات كبيرة وخلق مكانة مميزة. لذلك نوضح من هو وكيل مرسيدس في السعودية وأسعارها.

من هو وكيل مرسيدس في السعودية

شركة جفالي للسيارات (JAC) هي الوكيل الحصري لسيارات مارسيدس بينز في المملكة العربية السعودية ويرجع ذلك للأسباب الآتية:

أكبر موزع في الشرق الأوسط.

احتلالها المرتبة الأولى لأعلى مبيعات لسيارات مارسيدس في مناطق الشرق الأوسط.

باعت ما يقارب 3685 سيارة في كافة مدن المملكة العربية السعودية.

حصل المدير خالد الجفالي رئيس مجلس الإدارة في شركة الجفالي على وسام وجائزة مقدمين من مدير مبيعات مرسيدس بينز الإقليمي كريس فالينس.

إتاحة صالات العرض الخاصة بها بأفضل الخدمات.

توفير خدمة الصيانة للعملاء.

أسعار مرسيدس السعودية

نرصد أسعار مرسيدس السعودية 2022 لأحداث الموديلات المتاحة في السوق حاليًا والأسعار بالريال السعودي على النحو الآتي:

السعر من 145,000 ريال مرسيدس A 2018 15 كم/لتر 2 لتر من 193,000 ريال مرسيدس C 2019 17 كم/لتر 2 لتر السعر من 153,500 ريال مرسيدس GLK 2015 12.8 كم/لتر 3.5 لتر من 171,000 ريال مرسيدس GLA 2018 9.5 كم/لتر 2 لتر السعر من 168,000 ريال مرسيدس CLA 2018 16.6 كم/لتر 2 لتر

شركة الجفالي للسيارات

شركة الجفالي للسيارات تمثل الوكيل الحصري والوحيد لـ سيارات مرسيدس منذ نصف قرن لتقديم أفضل خدمة للعملاء. وتوسعت في مختلف مدن المملكة العربية السعودية فيوجد لها صالات ووش فنية متخصصة في الإصلاح لتقديم أفضل الخدمات. لذا شركة الجفالي للسيارات الأفضل سوق لشركة مرسيدس بينز في الشرق الأوسط.

بهذا نكون قد قدمنا كل ما يتعلق ب السؤال الذي ذكرناه في بداية المقال والمتعلق بمن هو وكيل مرسيدس في السعودية لعام 2022 “علامة مميزة”.. كذلك التعرف على أسعار السيارات في المملكة خاصة بعد الزيادات الأخيرة.