دوام رمضان الحكومي 1443 – 2022 في السعودية.. وأدق تفاصيل تعديل نظام العمل السعودي

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دوام رمضان الحكومي 1443 – 2022 في السعودية أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لضبط إجازة رمضان 1443 للموظفين وكذلك نهاية دوام رمضان 1443 حتى يتمكنون من الذهاب لمنازلهم قبل الافطار. كما أعلنت وزارة التعليم السعودية دوام الطلاب في رمضان هو ما يرغب معرفته أولياء الأمور والطلاب تساؤلات حول دوام رمضان 1443 مدارس لاسيما أن شهر رمضان 1443 يأتي هذا العام وسط الفصل الدراسي الثالث في السعودية فتكون أول أيام رمضان 1443 السبت الموافق 2 أبريل المقبل.
دوام رمضان الحكومي 1443 – 2022 في السعودية
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دوام رمضان الحكومي 1443 – 2022 في السعودية على أن يشمل الآتي:
- العمل 5 أيام في الأسبوع من يوم الأحد إلى يوم الخميس.
- دوام رمضان الحكومي 5 ساعات فقط.
- يبدأ دوام رمضان الحكومي في السعودية من 10: am إلى 3: pm.
دوام الطلاب في رمضان 1443
حددت وزارة التعليم السعودية دوام الطلاب في رمضان 1443 على أن تراعي فيه صيام الطلاب وخروجهم من المدارس مبكرة. وخفضت ساعات اليوم الدراسي وشملت الآتي:
- ساعات دوام طلاب المرحلة الابتدائية 3 ساعات.
- دوام طلاب المراحل المتوسطة والثانوية 4 ساعات.
- بدء ساعات الدوام للمراحل التعليمية الأساسية في جميع المدارس بين الساعة 9 صباحاً والساعة 10 صباحاً طبقا لـ النظام المرن.
- تبدأ ساعات الدوام في مدارس التعليم المستمر الليلية والمسائية من الساعة 9 مساءً.
- يحق لمدير التعليم اختيار التوقيت المناسب لبداية التوقيت الدراسي.
- مدة الحصة الدراسية 35 دقيقة فقط.
تعديل نظام العمل السعودي
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية على تعديل نظام العمل السعودي بشرط ضمان الآتي:
- منع تشغيل الموظفين والعمال في القطاعين الحكومي والخاص لأكثر من 8 ساعات يومياً.
- في حالة تطبيق نظام العمل الأسبوعي.. لا يجوز دوام العاملين في القطاع الخاص أو الحكومي لأكثر من 48 ساعة.
- تخفيض ساعات عمل في القطاع الحكومي لمدة 5 ساعات في رمضان.
- صاحب العمل له الحق في تكييف الساعات بشرط عدم تجاوز عدد الساعات المسموح بها يوميا أو أسبوعياً.
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