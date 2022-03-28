نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب مساعدة من الديوان الملكي السعودي في خطوات بسيطة جدا في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلب مساعدة من الديوان الملكي السعودي في خطوات بسيطة حيث يقدم إلي الديوان الملكي الكثير من المواطنين للحصول على مساعدات مالية أو علاجية والمساعدة في سداد القروض والديون بالإضافة إلي منح الأراضي التي تعد من أفضل واهم خدمات الديون الملكي، ولكن هناك آلية في طلب مساعدة من الديوان الملكي السعودي تحتاج منك إتباعها سواء كنت ترغب في إرسال الطلب عبر البريد السعودي أو من خلال الموقع الرسمي للديوان الملكي السعودي.

طلب مساعدات من الديوان الملكي السعودي في خطوات بسيطة

يقدم المكتب التنفيذي للديوان الملكي السعودي حزمة كبيرة جداً من المساعدات الإنسانية للمواطنين السعوديين الذين يمرون بظروف مالية صعبة أو مرضية أو من ضمن الحالات الاستثنائية، حيث أن هناك قواعد مهمة جدا يجب اتخاذها في الاعتبار أثناء التقدم الطلب، أبرز هذه القواعد التالي:



إرسال طلب المساعدة سواء مالية أو علاجية أو الأنواع الأخري من الخدمات عبر البريد السعودي.

سواء مالية أو علاجية أو الأنواع الأخري من الخدمات عبر البريد السعودي. عنوان البريد السعودي (الهدا، الرياض ١٢٩١١، المملكة).

متابعة الطلب من خلال الأرقام التالية ( من داخل المملكة 8004000000 أو من خارجها 92003003).

الديوان الملكي السعودي للمساعدات

تتمكن من التسجيل في خدمات الديوان الملكي السعودي عبر الموقع الإلكتروني بكل سهولة ويسر كالتالي:

الدخول على موقع الديوان الملكي السعودي .

. الضغط على الخدمات الإلكترونية ومنها الخدمة التي ترغب فيها مثل الخدمات المالية أو الخدمات العلاجية.

يبدأ ظهور نموذج طلب المساعدة ، قم بكتابة البيانات المطلوبة.

، قم بكتابة البيانات المطلوبة. قم بالضغط على إرسال الطلب.

ننتظر أيام قليلة حتي يتم الرد على نتيجة الطلب.

طرق التواصل مع الديوان الملكي السعودي

إذا كنت قد تقدمت بطلب مساعدة منح الاراضي المجانية أو أي المنح المالية الأخري، فعليك أن تسعي إلي التواصل بعد التقديم بعدة أيام للتعرف على مدي فاعلية قبول الطلب أو رفضه، فهناك 3 طرف التواصل كالتالي:

التواصل من خلال أرقام الهواتف سواء من خلال رقم ٨٠٠٤٠٠٠٠٠٠ أو من خلال رقم ٩٢٠٠٣٠٠٣.

موقع الديوان الملكي السعودي أحد طرق الاستعلام.

التواصل عبر البريد السعودي.

كم يستغرق رد الديوان الملكي السعودي

قد يتساءل الكثيرون عن المدة الزمنية التي يستغرقها رد المكتب التنفيذي لخادم الحرمين الشريفين، والتي تتم علي حسب الحالة المقدمة ولكن اقصي مدة للرد علي خطاب طلب المساعدة ما بين أسبوعين إلي 3 أسابيع تقريبا، حيث تتم الموافقة رسميا إذا كان المتقدم ينطبق عليه الشروط.

المستفيدين من مساعدات الديوان الملكي

أهم الأشخاص المستحقة للدعم و المساعده هم من لديهم ظروف استثنائية مثل المرض لا قدر الله، والذي يساهم فيه الديوان الملكي للعلاج على نفقة الدولة إذا كان الأمر يستدعي ذلك في حال عدم توفر الإمكانيات في المملكة، يأتي بعد ذلك الذين عليهم قروض مالية ومتعثرين في السداد، بالإضافة إلي الأرامل والمطلقات.

وصلنا لختام شرح طلب مساعدة من الديوان الملكي السعودي في خطوات بسيطة.