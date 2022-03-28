نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تجديد ترخيص المحاماة عبر ناجز إلكترونياً المستندات المطلوبة للتقديم والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تجديد ترخيص المحاماة عبر بوابة ناجز، حيث تعتبر مهنة المحاماة من أهم المهن في المملكة العربية السعودية فيتم من خلالها ترافع المحامي شخاص أمام المحكمة وديوان المظالم، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات للنظر في القضايا الداخلة في اختصاصها، و أيضاً مزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية، ووفرت وزارة العدل السعودية من خلال بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية “ناجز” Najiz.sa مجموعة مختلفة من الخدمات الإلكترونية للمحامين والمحامين المتدربين، منها خدمة طلب ترخيص محاماة وطلب تجديد ترخيص محاماة، بالإضافة إلى أستخراج قيد لمحام متدرب جديد، والتي تمكن المحامي المتدرب من التقديم لتسجيله في سجل قيد المحامين المتدربين والحصول على شهادة تعريف من خلال بوابة ناجز إلكترونياً.

خطوات تجديد ترخيص المحاماة عبر بوابة ناجز

أعلنت وزارة العدل السعودية خطوات تجديد ترخيص المحاماة إلكترونياً عبر بوابة “ناجز”، موضحة أن هذه الخدمة الإلكترونية تمكن المستفيد من طلب تجديد لترخيص المحاماة بخطوات بسيطة وميسرة، حيث وضحت الوزارة اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة التي تنص على أنه يجب على المحامي رفع طلب تجديد ترخيصه قبل انتهاء مدته بمدة لا تقل عن (90) يوماً، ويمكن المحامي طلب تجديد الترخيص من خلال منصة ناجز في عدة خطوات بسيطة هي:

الدخول إلى بوابة ناجز الإلكترونية. اختيار التراخيص العدلية، ثم بعد ذلك الضغط على المحامين. اختيار خدمة ترخيص محامي، ثم الضغط على الإجراءات. قم بالضغط على خدمة تجديد ترخيص محاماة. ملئ النموذج وتعبئة ( البيانات الشخصية – المؤهلات العلمية وبيانات المكتب ). مراجعة الطلب ثم الضغط على الموافقة على الإقرار والتعهد. تقديم الطلب. سوف يظهر الطلب في قائمة الطلبات الخاصة لتتمكن من متابعة حالته.

المستندات المطلوبة لتجديد ترخيص المحاماة

الحالة الأولي، المحامي الذي لديه مكتب محاماة مستقل المستندات المطلوبة هي:

صورة شخصية للمحامي حديثة بخلفية بيضاء.

نسخة من ترخيص المحاماة الحالي.

الهوية الوطنية للمحامي.

رسومات جغرافية علي مطبوعات المكتب موقعة ومختومة.

تقديم تقرير بالأعمال على مطبوعات المكتب بالتوقيع والختم.

من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استخراج شهادة المنشأة لمكتب المحاماة.

أرفاق شهادة الهيئة العامة للزكاة والدخل.

الحالة الثانية، المستندات المطلوبة للمحامي الشريك في شركة مهنية:

صورة شخصية للمحامي حديثة بخلفية بيضاء.

نسخة من ترخيص المحاماة الحالي.

الهوية الوطنية للمحامي.

رسومات جغرافية علي مطبوعات المكتب موقعة ومختومة.

من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استخراج شهادة المنشأة لمكتب المحاماة.

أرفاق شهادة الهيئة العامة للزكاة والدخل.

تقديم تقرير بالأعمال على مطبوعات المكتب بالتوقيع والختم.

شهادة تسجيل شركة مهنية ( شهادة الشراكة المهنية + عقد تأسيس الشركة).

وأخيراً، المحامي الذي يعمل في مكتب محاماة أو شركة محاماة مهنية (يعمل لدى محامٍ آخر):