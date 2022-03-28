نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سخاء مكرمة الملك سلمان الملكية رمضان 1443 لمستفيدي الضمان المطور والقديم sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة توقع سخاء مكرمة الملك سلمان الملكية رمضان 1443 وذلك للمستفيدين ومستحقي برامج الضمان الاجتماعي sbis.hrsd.gov.sa سواء المطور أو القديم، حيث أنه من المتعارف علية خلال السنوات السابقة صدور أمر ملكي يخص مستفيدي ومستحقي برامج الضمان الاجتماعي بالمملكة، ويتم صرف إعانة رمضان الملكية وإيداعها في الأسبوع الأول من شهر رمضان من كل عام، ويأتي رمضان المُقبل هذا العام 1443 وتم طرح التساؤل “هل تشمل مكرمة الملك سلمان الملكية مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد” ويجب الإشارة هنا إلى أن المكرمة الملكية التي سيأمر بها “خادم الحرمين” الملك سلمان بن عبد العزيز سوف تشمل جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي بكافة برامجه لمن تنطبق عليهم الشروط التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،وتشير التوقعات بأن يتجاوز المبلغ المُخصص لتك المكرمة الملكية المبلغ الذي تم تخصيصه للعام الماضي.

سخاء مكرمة الملك سلمان الملكية رمضان 1443 لمستفيدي الضمان المطور والقديم

وتجدر الإشارة إلى أن سبب التوقعات بزيادة المبلغ الذي سيتم تخصيصه كإعانة في شهر رمضان المقبل لمستفيدي برامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد وكذلك مستحقي الضمان القدامي يكمن في سببين رئيسيين وهما:

ارتفاع الأسعار الذي شمل السلع الأساسية عالمياً والذي كان له تبعات على مستوى الأسعار بالمملكة، وهذا سبب معناة الكثير من الأسر في تدبير احتياجاتها من السلع الأساسية.

استفادة الحكومة السعودية من ارتفاع أسعار النفط، مما كان له أثر إيجابي على خزينة المملكة وأصبحت عامرة.

لذلك تزايدات التوقعات أن تكون المكرمة الملكية لهذا العام والتي ستصرف في رمضان بأن تكون أفضل وأكثر سخاء من نظيرتها في العام الماضي سواء في القيمة أو عدد الأسر المستفيدة من تلك المكرمة، كما أن مكرمة الملك سلمان ستكون عوضا عن مقطوعة الضمان الاجتماعي التي توقف صرفها منذ عدة أعوام.

ويجب التنوية إلى أنه يجب على مستفيدي الضمان الاجتماعي القيام بصفة مستمرة بتحديث بيناتهم في حال طرأ أي تغير في مستوى الدخل للأسر المستحقة لراتب الضمان الاجتماعي الذي يُصرف شهرياً لتك الأسر، كما يجب مراعاة الدقة في إدخال البيانات الجديدة، والتأكد من صحتها، حيث سيتم مطابقتها على قاعدة البيانات الحكومية، وفي حال كان هناك اختلاف أو معلومات وبيانات غير صحيحة سيتم توقف نزول الراتب إلى أن يتم تصحيح البيانات.

توقعات موعد نزول إعانة الملك سلمان الملكية في رمضان 1443

هذا وينتظر مستفيدي الضمان سواء الجديد المطور أو مستحقي الضمان القديم الإعلان عن صدور الأمر الملكي بصرف مكرمة رمضان الملكية، وكذلك الإعلان عن موعد صرف ونزول إيداع مكرمة الملك سلمان في حسابات عملاء الضمان الاجتماعي، وذلك نظرا للظروف والأحوال الاقتصادية للعديد من الأسر الأشد حاجة لتلك الإعانات التي توليها الحكومة السعودية أهتمام بالغ.

أما عن موعد نزول وصرف مكرمة الملك سلمان في رمضان، فمن المتوقع أن تكون قبل بداية الشهر الكريم، وبحد أقصى ستكون في العشر أيام الأوائل من شهر رمضان، حيث تم صرف المكرمة الملكية في العام الماضي يوم 8 رمضان 1442، أي سيكوم ميعاد نزول إعانة الشهر الكريم بحد أقصى بنهاية الأسبوع الأول منه.

طريقة القيام بتحديث بيانات الضمان الاجتماعي

الدخول على رابط الضمان المطور الجديد. اختيار رابط تحديث البيانات عبر نفاذ. القيام بتحديث البيانات وتسجيل البيانات الجديدة ورقم هاتفك الجوال ورقم الإيبان البنكي. الموافقة على شروط الاستحقاق الجديدة. التأكد من صحة المعلومات والبيانات التي قمت بإدخالها قبل الخروج.

رقم الضمان الاجتماعي المجاني الموحد وطرق التواصل للاستفسار والشكاوى