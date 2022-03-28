منصة سلفة الالكترونية سلفتك فيها 5000 ريال سعودي بدون كفيل ولا تحويل راتب

قبل حلول شهر رمضان الكريم تقدر الآن تحصل على سلفة نقدية سريعة ومش هتاخد من وقتك كتير كل الي عليك تعمله تدخل على منصة سلفة وفي خلال دقيقة بس تقدر تاخد 5000 ريال سعودي . ماتستغربش فعلا منصة سلفة الالكترونية تمنح الآن اسرع واسهل سلفة مالية داخل المملكة العربية السعودية . فقد قامت المملكة بانشائها لمساعدة كافة المواطنين السعوديين على حدا . كما أنها ومن غير قلق على شريعة سلفتك التي سوف تتحصل عليها فإن منصة سلفة الالكترونية وجميع تمويلها تتبع لاحكام الشريعة الاسلامية . يمكنك من خلال تلك السلفة السريعة أن تقوم بتحرير تلك الظروف الاقتصادية الصعبة والمساهمة في سد احتياجات كافة الالتزامات البيت والاسرة . وكذلك أيضا المصاريف الدراسية . وكذلك تقدم تلك السلفة لمن هم مقبلين على الزواج تقوم أيضا منصة سلفة بمساعدتهم . و ماتقلقش من عملية السداد . دلوقتي بس وعلى منصة سلفة تقدر تحدد المدة التي تناسبك في كيفية السداد . مش عارف ازاي فقد منحت سلفة لكل متقدم على تلك السلفة أن يحدد بشخصية طريقة السداد التي تناسبه وتناسب دخله بما لا تؤثر عليه سلبا في حياته الشخصية أي يمكنك تحديد المبلغ الذي تريده والذي يصل الى 5000 ريال سعودي وكذلك أيضا طريقة السداد التي تناسبك .

النهاردة وبحلول شهر رمضان المعظم الكريم اعاده الله على جميع الامة الاسلامية بالخير واليمن والبركات وبعد أن تعرفنا على منصة سلفة ومنحتها التي تصل إلى 5000 ريال سعودي لكي تعم الفرحة وتساعد كافة المواطنين داخل المملكة العربية السعودية سوف نعرض عبر مقالتنا تلك كيفية التسجيل على منصة سلفة وكذلك أيضا أهم الشروط التي يجب أن تعرفها جيدا والتي تعلم منها هل تتوافر فيك تلك الشروط لكي تتقدم للحصول على تلك السلفة من عدمه .

أهم شروط التي وضعتها منصة سلفة

أولا / يجب أن يتراوح عمر كل متقدم على تلك السلفة المقدمة منصة سلفة أن يتراوح عمل كل منهم مابين 16 عاما وحتى 60 عاما ؛ وان يكون كامل الاهلية .

ثانيا / كما أنه يجب ولابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية لأن تلك السلفة لا تمنح لغير السعوديين فقط .

ثالثا / وجب على كل متقدم أن يكون قد عمل بأي من القطاعات داخل المملكة العربية السعودية العامة وكذلك الخاصة .

ازاي تقدر تسجل على منصة سلفة وتحصل على تمويلك منها

اولا / منصة سلفة الالكترونية وضعت موقع مخصص لها يمكنك الدخول اليه مباشرة إذا أردت أن تحصل على 5000 ريال . ثانيا / قم بالبدء في تسجيل الدخول إذا لم تكن قد قمت بالتسجيل مسبقا . فقم بالتسجيل واملأ كافة بياناتك الشخصية ويجب أن تكون تلك البيانات جميعها صحيحة لأنها سوف يتم مراجعتها كاملة . ثالثا / بعد قيامك بالدخول اضغط على أيقونة طلب تمويل . رابعا ومن ثم اخير وليس اخرا قم بالضغط على تمويل شخصي والتي تقدر من خلالها تحديد مبلغ التمويل الذي ترغب به والتي تعلم جيدا أنه يمكنه مساعدتك والذي يصل حتى 5000 ريال سعودي . وكذلك يمكنك تحديد المدة المناسبة لك في عملية السداد دون أي عناء .

تريد اسهل تمويل وكذلك الأسرع في كل شيئ كل ما عليك فعله هو الدخول على منصة سلفة الالكترونية والتسجيل بها . والتي تعمل على هدف أساسي وهو مساعدة أبناء المملكة العربية السعودية . وذلك بدون عناء أو صعوبة . لكم منا دوما دوام التوفيق والنجاح عبر موقعنا موقع ثقفني .