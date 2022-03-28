نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام حالة الضمان الاجتماعي المطور 1443 عبر وزارة الموارد البشرية sbis.hrsd.gov في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم من خلال موقع ثقفني نيوز مزيد من المعلومات والتفاصيل حول طريقة الاستعلام عن حالة طلب الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية، بعد رغبة عدد كبير من المواطنين في معرفة الطريقة الالكترونية للحصول على استعلام الكتروني سهل وبسيط من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبجانب ذلك تسعى في تقديم خدمات على المواطن بصورة مثالية بدون اي مجهود كبير، وفقاً لرؤية 2030، وفيما يلي مزيد من المعلومات والتفاصيل.

الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور 1433

فقد ساعدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية المواطنين، لكي يقوموا بالاستطلاع مباشرةً عبر الموقع الالكتروني الرسمي، وذلك حيث تعتبر مساعدة الضمان الاجتماعي المطور الجديد المالية من المساعدات التي تسعي المملكة في تقديمها إلي المواطنين من أجل مساعدتهم، تزامناً مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والعالم، ونتيجة الازمات العالمية.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

وفي السياق ذاته أوضحت وزارة الموارد البشرية أن هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول علي الضمان الاجتماعي المطور، وهي علي النحو التالي.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بصورة مستمرة في المملكة.

ثم ألا يقل العمر عن 35 عام.

يتم إدخال جميع المستندات الورقية المطلوبة للمسجل عند التقديم والتي تثبت احقيتك للدعم.

يجب ألا يكون دخل الشخص المتقدم بطلب المعاش لديه دخل أعلى من قيمة المعاش.

وفي النهاية أكدت الوزارة أنه في حالة كان المتقدم امرأة لابد أن أرملة أو زوجها مفقوداً.

خطوات الاستعلام عن حالة طلب الضمان الاجتماعي الجديد

وهكذا إليكم نوضح خطوات الاستعلام عن حالة طلب الضمان الاجتماعي من موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ونتعرف طرق الاستطلاع عن الضمان الاجتماعي عبر الرابط الجديد عبر الخطوات الآتية.

قم بالولوج إلي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ثم خدمات الضمان الاجتماعي المطور.

يتم تسجيل الدخول عن طريق رقم الهوية وكتابة كلمة المرور.

وبعد إدخال كود التحقق يتم الدخول بشكل مباشر إلي علي تفاصيل حسابك الشخصي.

الآن تتمكن من معرفة حالة الضمان الاجتماعي ونتائج استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور.

احتساب معاش الضمان الاجتماعي المطور

ويجدر الإشارة إلي أن هناك طريقة معينة يتم اتباعها عند احتساب معاش الضمان الاجتماعي المطور حيث يتم جمع قيمة الدخل الشهري لجميع افراد الاسرة، وذلك عن طريق خصم نسبة 50% مئوية من قيمة الدخل الشهري للمستفيد، واضافة ذلك الدخل الى مجموع الدخل غير المكتسب، علي أن يتم إضافة 1100 ريال لعائل الأسرة و 550 ريال لكل فرد في الاسرة الواحدة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ويجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية قد نوهت بضرورة الإسراع في عملية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 خلال 6 أشهر كحد أقصى من تاريخ الإطلاق، وذلك لكي تضمن وصول الدعم إلي مستفيديه بشكل أساسي، عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية وتعبئة النموذج الموحد.