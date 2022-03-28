سيارات بنصف السعر عبر تمويل 50/50 من البنك الأهلي وأهم الشروط

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عمر شويل - جدة سيارات بنصف السعر، كيف أستطيع شراء السيارة التي أحلم بها بالرغم من عدم توافر الأموال المناسبة لذلك هذا هو السؤال الذي يطرحه الكثير من محبي وعشاق السيارات الذين يمتلكون أحلام امتلاك مركبة دائماً ما يتمنون ويراودهم هذا الحلم ولكن عدم وجود السيولة الملية اللازمة يجعلهم يشعرون بالضيق وإدراك أن حلمهم صعب المنال ولكن هذا ليس صحيحاُ حيث يقدم لك البنك الأهلي السعودي الحلول التمويلية الميسرة لتحقيق هذا الحلم حيث يعد البنك واحد من البنوك السعودية التي تقدم تمويلات إسلامية مختلفة ومنها برنامج تمويلي 50/50 بدفع نصف السعر فقط واحصل علي سيارتك وسدد الباقي على أقساط شهرية ميسرة.

سيارات بنصف السعر من خلال تمويل 50/50 من البنك الأهلي وأهم الشروط

يمكنك من خلال هذا البرنامج التمويلي الحصول على مركبة من خلال دفع نصف قيمتها فقد وسداد النصف الآخر من خلال أقساط شهرية بسيطة على فترة ممتدة حتي 24 شهر تستطيع بعدها تملك المركبة بشكل كامل وذلك بعد توافر عدد من الشروط التي يضعها البنك للموظف الحكومي والخاص المحول رواتبهم للبنك والموظفين بتحويل راتبهم للبنوك الأخري وهناك شروط خاصة بأصحاب المؤسسات والمتقاعدين يتوجب عليهم استيفاء كافة الشروط المعلنة للتمكن من الاستفادة من البرنامج التمويلي.

الشروط الخاصة بموظفي القطاع الحكومي والخاص المحول راتبهم للبنك الأهلي

لا يقل العمر عن ثمانية عشر عاماً.

لا يقل الدخل الشهري عن ألفين ونصف ريال سعودي.

لا تقل مدة الالتحاق بالعمل للموظف الحكومي عن شهر وثلاثة أشهر لموظف القطاع الخاص.

وبالنسبة للموظفين المحول راتبهم على البنوك الأخري لا يقل الدخل الشهري عن أربعة ألاف ريال سعودي ومدة الخدمة بالعمل لا تقل عن ثلاثة أشهر والعمر لا يقل عن ثمانية عشر عاماً.

الشروط الخاصة بالمتقاعدين ومالكي المؤسسات

بالنسبة لصاحب المؤسسة لا يقل العمر عن خمسة وعشرون عاماً ولا يقل تاريخ إنشاء المؤسسة عن ستة أشهر والحد الأدنى من الدخل الشهري عشرة ألاف ريال سعودي.

بالنسبة للمتقاعدين لا يزيد العمر عن سبعون عاماً والحد الأدنى لقيمة الدخل الشهري لا تقل عن ألفين ونصف ريال سعودي.

المستندات المطلوبة

أولاً: بالنسبة للموظفين المحول راتبهم للبنك

صورة الهوية الوطنية وصورة رخصة القيادة مع وجود الأصل لكلاً منهم.

عرض سعر المركبة.

خطاب تعريف صادر من جهة العمل التي ينتمي إليها الموظف وعليها تصديق جهة العمل.

ثانياً: بالنسبة للموظفين بتحويل الراتب للبنوك الأخري

عرض سعر المركبة.

صورة الهوية الوطنية والأصل.

صورة رخصة القيادة والأصل.

خطاب تعريف صادر من جهة العمل.

تقديم كشف حساب بنكي مفصل لآخر ثلاث شهور.

للموظفين بالقطاع الخاص يتوجب عليهم تقديم أصل خطاب صادر من التأمينات الاجتماعية.

ثالثاً: بالنسبة لمالك المؤسسة

عرض سعر المركبة. صورة الهوية وصورة رخصة القيادة. تقديم صورة ذات صلاحية سارية من السجل التجاري للمؤسسة. تقديم كشف حساب المؤسسة صادر من البنك الأهلي لآخر 6 أشهر من التعاملات.

رابعاً: بالنسبة للمتقاعدين

عرض سعر المركبة. صورة الهوية وصورة رخصة القيادة مع الأصل. تقديم الأصل لخطاب التأمينات الاجتماعية.

خطوات التقديم وطلب التمويل

بعد التعرف على الشروط والمستندات المطلوبة فعلي كل عميل التأكد من توافر كل تلك الشروط التي ذكرها البنك ومن ثم يبدأ في إجراءا التقديم حيث يتم الدخول إلى رابط البنك لطلب المنتج وإدخال البيانات المطلوبة وتوضيح ما إذا كان المتقدم عميل للبنك وراتبه محول إليه أم لا وبعد ذلك يقوم بالضغط على زر الإرسال وسيقوم المختصون من البنك بالتواصل بعد الإطلاع على الطلب المقدم من العميل ويمكنك الاتصال بالرقم المجاني 920000891 للبنك في حال وجود أي استفسارات أو اقتراحات تريد الإجابة عليها.