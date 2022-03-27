بنك البلاد تسجيل دخول الأفراد | البلاد نت

بنك البلاد تسجيل دخول، حيث يعد مَصْرِف البلاد هو أحد أهم المصارف في المملكة العربية السُّعُودية، حيث يقدم مَصْرِف البلاد الكثير من الخِدْمَات المصرفية الهامة للكثير من العملاء التابعين للمصرف أو للعملاء الجدد، ويحرص المصرف على توفير جميع خدماته بشكل إلكتروني سريع دون الذَّهاب لمقر المصرف، ويحرص بنك البلاد على توفير حساب أفراد خاص بكل عميل على حِدَةٍ، حتي يستطيع كل عميل اختيار الخدمة المصرفية التي يرغب بها من خلال موقع المصرف الإلكتروني، لذا سوف نوفر لجميع العملاء في المملكة العربية السُّعُودية رابط بنك البلاد تسجيل دخول الأفراد.

بنك البلاد تسجيل دخول الأفراد

يستطيع جميع العملاء تسجيل دخول بنك البلاد من خلال حساب الأفراد الذي وفره المصرف لجميع العملاء المتواجدين داخل الأراضي السُّعُودية وخارجها، ويتم تسجيل الدخول من خلال رابط الدخول التالي:

يجب الدخول إلى رابط تسجيل دخول المصرف/ دخول الأفراد.

يجب إدخال اسم المستخدم في المكان الخاص به.

كتابة كلمة السر في المكان الخاص به.

ثم النقر على تبويب الدخول.

ويوفر مَصْرِف البلاد إمكانية الدخول من خلال رَقَم البطاقة من خلال الترتيب التالي: يجب على العميل أن يقوم بإدخال رَقَم البطاقة في المكان الخاص بذلك. ثم كتابة الرَّقَم السري للدخول للمنصة. والضغط على الدخول.



تسجيل جديد في خدمة البلاد نت

يستطيع أي عميل جديد أن يقوم بالتسجيل كمشترك جديد في خِدْمَات بنك البلاد نت، على أن يتم تسجيل الحساب بهذه الخطوات:

الدخول إلى رابط أداء الخدمة/ البلاد نت.

يجب إدخال رَقَم بطاقة الصراف.

كتابة الرَّقَم السري.

تسجيل رَقَم آيبان أو رَقَم الحساب.

تسجيل رَقَم الهُوِيَّة الوطنية في المكان الخاص به.

ثم النقر على تبويب (سجل).

رَقَم خدمة عملاء بنك البلاد

وفر بنك البلاد أرقام خاصة للتواصل مع فريق خدمة عملاء بنك البلاد، من أجل الاستفسار عن أي خِدْمَات مصرفية أو للاستعلام عن أي خِدْمَات تخص التسجيل الإلكتروني في منصة المصرف، على أن يتم التواصل مع البنك من خلال هذه الأرقام: