امساكية رمضان ٢٠٢٢ لمعرفة عدد ساعات الصيام وموعد الإفطار

إن شهر رمضان الكريم هو شهر الرحمة والمغفرة والذي ينتظره المسلمين على مدار العام، ويكثرون فيه من العبادات والتقرب إلى الله تبارك وتعالى؛ لهذا السبب يرغب المسلمين الحصول على امساكية رمضان ٢٠٢٢ لمعرفة مواقيت الصلاة، ومعرفة موعد صلاة الفجر وموعد أذان المغرب، وكذلك موعد صلاة التراويح، وسوف نعرض لكم فيما يلي تفاصيل إمساكية رمضان للعام الجاري.

امساكية رمضان ٢٠٢٢

لم يتبقى سوى أيام على بداية شهر رمضان الكريم الذي ينتظره المسلمين في مختلف الدول العربية فإنه شهر العبادات والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، ويتم البحث على إمساكية شهر رمضان حيث أنه يوجد فروق بسيطه بين المواعيد والأخرى على مدار الشهر الكريم، وتتمثل إمساكية شهر رمضان بالرياض فيما يلي:

فوائد شهر رمضان الكريم

إن الشهر الكريم له العديد من الفوائد المتعددة التي تجعله أفضل الشهور على مدار العام بالنسبة إلى المسلمين، وتتمثل فوائد شهر رمضان الكريم فيما يلي:

إن الصيام هو وسيلة لتطهير النفس وتهذيبها وتعويدها على الصبر.

تجعل المسلم يكثر من العبادات للتقرب إلى الله تبارك وتعالى.

كما أن الصيام وسيلة ليدرك المسلم العديد من النعم المختلفة التي أكرم بها علينا الله تبارك وتعالى.

كذلك فإن الصيام يذكر المسلم بحاجة بعض المسلمين الفقراء وهذا يجعل المسلم يدرك جميع النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى عليه بها.

إن الصيام إلى الله تبارك وتعالى يعتبر ضمن وسائل التقوى.

إن الصوم وسيلة لتطهير النفوس وجعلها أكثر عفة كما وصى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.

كذلك فإن شهر الصوم وسيلة للتقرب إلى الله تبارك وتعالى والتوبى للمسلمين.

إن الصوم ضمن أركان الإسلام التي على المسلمين جميعًا تطبيقها.

لقد جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عن فضل شهر رمضان قوله: “إذا جاء رمضان فتِّحت أبواب الجنة، وغُلقت أبواب النار، وصُفّدت الشياطين” صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلمين الإكثار من العبادات والتقرب إلى الله تبارك وتعالى في الشهر الكريم، حيث أن شهر رمضان هو موسم العمل الصالح؛ لهذا عرضنا لكم إمساكية شهر رمضان الكريم لمعرفة مواعيد الصلوات وموعد الإفطار والصيام.