نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمه خطه الدفع الذكي الجديدة من الأهلي وكيفيه تقسيط المشتريات في مهرجان التسوق في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمه خطه الدفع الذكي من اهم واحدث المنتجات التمويلية والعروض في نفس الوقت التي تم إطلاقها والإعلان عنها في خلال هذه الأيام. والتي تناسب جميع المواطنين وتلبي جميع متطلباتهم اليومية. كما تم الإعلان عن العروض الجديدة عبر الصفحة الرسمية للبنك الأهلي علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن بعض العروض الجديدة والتي من أهمها عرض البناء الذاتي من الراجحي ومعرفه اهم المميزات الجديدة للعروض وكيفيه الحصول علي منزل. كما تم الإعلان أيضا عن عروض هلا أوتو علي تويوتا 2022 مع بنك الرياض وتعرف علي اهم المميزات وكيفيه الحصول عليها. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح العروض بالتفصيل. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح كيفيه الحصول علي العروض وتقسيط المشتريات بدون هامش ربح.

خدمه خطه الدفع الذكي

اعلن البنك الأهلي عن إطلاقه لخدمه خطه الدفع الذكي الجديدة وهي خطه للدفع جديده من بطاقات الأهلي. وذلك لتسهيل تكاليف الدفع الشهرية بمعدل نسبه سنوي 0% لأول 6 أو 3 شهور. كما يمكن تقسيط جميع مشترياتك مع مهرجان البنك الأهلي للتسوق من خلال الخدمه. وذلك عند الشراء باستخدام البطاقات الائتمانية من البنك.

شروط تقسيط المشتريات من الأهلي

كما تم الإعلان أيضا عن اهم الشروط المتعلقة بالخدمة والتي نوضحها لكم من خلال الأتي:

إذا كان المستفيد تبع طريقه دفع بنسبه 5% يجب عليه التقديم لخدمه الدفع في تاريخ استحقاق عمليه الشراء المطلوبة.

الحد الأدنى للمشتريات حسب المتفق عليها من قبل البنك والتاجر.

الحد الأقصى للمشتريات في الخدمه هي 100000 ريال.

كل حساب يستطيع الاستفادة من 4 خطط دفع كحد اقصي.

يجب علي العميل إكمال فتره الدفع حسب المتفق عليها. ويحق له الغاء خطط الدفع في خلال فتره وطلب التسوية المبكرة.

كيفيه تنفيذ خدمه الدفع الذكي

بالاضافه إلي ذلك أيضا اعلن البنك الأهلي عن طريقه وكيفيه الحصول علي خدمه خطه الدفع الذكي وذلك عن طريق الأتي.

الأهلي أون لاين

تسجيل الدخول في الأهلي أون لاين اختيار بطاقه الائتمان ثم خدمه الدفع الذكي. اختيار العملية الشرائية المؤهلة للتقسيط. التأكيد علي الشروط والأحكام بعد قراءتها.

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