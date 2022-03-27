بنك البلاد فتح حساب كن عميلا لدى بنك البلاد

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عمر شويل - جدة بنك البلاد فتح حساب ، يتساءل العديد من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية ويبحث الكثيرون عن طريقة فتح الحساب الجاري للأفراد أونلاين بطريقة رقمية عبر موقع بنك البلاد الإلكتروني حيث يقدم المصرف العديد من الخدمات وأولها فتح الحساب الجاري بطريقة رقمية والوصول للخدمات الخاصة به عبر الإنترنت بشكل مباشر، وأيضا يتميز المصرف أنه يخضع للشريعة الإسلامية تحت رقابة الهيئة الشرعية بالمملكة العربية السعودية في كل الخدمات التي يقدمها ومنها خدمات التمويلات والحسابات الجارية وتخضع شركة البلاد كابيتال عبر البلاد تداول أيضا للهيئة الشرعية كما ذكرنا في كل تصرفاتها، ونظرا لتساؤل الكثير عن عملية فتح الحساب والتي يقدمها المصرف بصورة إلكترونية للتسهيل على الجميع الوصول لها عبر الإنترنت بصورة سهلة ومباشرة ومن خلال الجوال أو الجهاز الإلكتروني المستخدم للعملية، وسنقوم بتوضيح عملية وطريقة فتح حساب بنك البلاد وخدمة فتح حساب جاري للعملاء الكرام بطريقة رقمية، وقد قام المصرف باستقدام هذه العملية وتوفير كل الاستعلامات والاستفسارات من خلال الإنترنت للتسهيل على العملاء الوصول لها وفي إطار رؤية المملكة2030، ويقدم أيضا فتح حساب البنك الأهلي عبر الإنترنت.

طريقة فتح حساب جاري في بنك البلاد

كما ذكرنا فإن بنك البلاد يقوم بتقديم خدمات كثير من خلال الإنترنت للتسهيل على المواطنين والمقيمين وكل العملاء الخاصين به الوصول لها من خلال الجوال من أي مكان وفي أي وقت ومن هذه الخدمات عملية فتح حساب بنك البلاد عبر الإنترنت وقد قام المصرف بشرح الخدمة للتسهيل على الجميع الوصول لها من الجوال أو الجهاز الإلكتروني، وللقيام بفتح حساب في البنك قم باتباع الآتي:

أولا قم بالدخول على الموقع الرسمي لبنك البلاد.

ثانيا اختر من الخيارات أمامك خدمة فتح الحساب الجاري بطريقة رقمية.

ثالثا اضغط على فتح الحساب الجاري.

رابعا اضغط على التالي.

خامسا اختر أنا المستفيد الحقيقي من هذا الحساب واضغط على التالي.

سادسا بكتابة رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة الخاصة بك.

سابعا بكتابة رقم الهاتف أو رقم الجوال المسجل باسمك.

ثامنا بتحديد نوع التاريخ هجري أو ميلادي.

تاسعا اكتب التاريخ الخاص بك.

عاشرا اضغط على التالي.

بعدها سيتم تحويلك على صفحة لاستكمال بقية بياناتك من العنوان الوطني.

ثم بتحويلك على صفحة بيانات الوظيفة الخاصة بك.

سيقوم البرنامج بطلب بعض المعلومات المالية التي تخصك.

بعدها سيتم التأكيد على عملية فتح الحساب بإرسال رسالة تأكيدية على رقم الجوال المسجل.

ثم باستكمال تأكيد البيانات.

بإتمام الخطوات السابقة يكون القارئ قد عرف كيفية فتح حساب في بنك البلاد أون لاين، ويمكنه أيضا التسجيل في بنك الراجحي عبر الإنترنت.

شروط فتح حساب في البلاد

أطلق بنك البلاد ولأول مرة بالمملكة وعلى مستوى الشرق الأوسط خدمة فتح حساب جاري للعملاء عبر تعبئة نموذج فتح الحساب أو من خلال تطبيق البلاد الدخول والتسجيل على أي نوع من الحسابات وخياراتها الموجودة أمامك حيث يقدم العديد من الخيارات للحسابات للتنويع أمام العميل وذلك بغرض توفير كل الخيارات أمامه وتكون كلمة العميل هي الكلمة الأخيرة في اختيار النوع، وكما ذكرنا فإن هناك بعض الشروط التي يفرضها البنك من أجل أن يقوم العميل بفتح الحساب، والشروط كالآتي:

أولا أن يكون لديك رقم جوال مسجل باسمك للتأكيد على العملية.

ثانيا بريد إلكتروني ساري وذلك لتسليمك كشف حساب إلكتروني مختصر لتسهيل تتبع الحساب وعملياته.

ثالثا يجب توثيق البيانات من خلال حساب أبشر أو عبر بصمة الإصبع من أي ماكينة صرافة تدعم الخاصية.

رابعا يجب أن يكون لديك حساب ساري لدى العنوان الوطني.

بهذا يكون القارئ قد عرف عملية فتح الحساب سواء للمواطن أو المقيم والاستفادة الكاملة والشروط المطلوبة من أجل القيام بالعملية عبر الإنترنت بصورة صحيحة، ويمكن أيضا فتح حساب البنك الأهلي للمقيم عبر الإنترنت.

مزايا حساب البنك

يقدم بنك البلاد العديد من المزايا والتي قمنا بذكر بعض منها وهي الاستعلامات والخدمات الإلكترونية للتسهيل على العميل القيام بالخدمات والاستفسارات الخاصة به عبر الإنترنت وعبر خدمة العملاء المتاحة أو الرد الآلي، كما يقدم المصرف صفحة مخصصة للأسئلة الشائعة للرد على الاستفسارات التي غالبا ما تتكرر تسهيلا واختصارا لوقت العميل، ومن أجل معرفة مزايا الحساب فهي كالتالي:

أولا يمكن للقارئ التسجيل في البلاد نت وتطبيق بنك البلاد المشابه للراجحي مباشر الأفراد لإدارة الحساب.

ثانيا الحصول على بطاقة مدى الإلكترونية والتي يمكن من خلالها الشراء والصرافة من الماكينات المنتشرة.

ثالثا الحصول أيضا على بطاقة مدى الإلكترونية للتسجيل على وسائل الدفع التي يرغب بها.

رابعا الاستفادة من خدمات ويسترن يونيون والتحويل لخارج وداخل السعودية بسهولة.

خامسا الاستفادة من تحويلات إنجاز الرقمية التي تتميز بسرعة العملية وسلاستها.

سادسا مكافآت البلاد والذي يقدم مكافآت للسفر والسياحة وعمليات الاسترداد النقدي.

سابعا تسديد الديون والفواتير من خلال الجوال.

ثامنا إمكانية تنفيذ ودفع خدمة سداد المقدمة من وزارة الداخلية.

تاسعا يمكن أيضا للعميل التحويل من خلال خدمة سريع للبنوك المحلية بالمملكة عبر فتح حساب بنك البلاد.

عاشرا يمكن أيضا فتح حسابات فرعية بالريال السعودي أو بالعملات الأجنبية.

يمكن فتح حساب البلاد بعوائد شهرية أيضا للعملاء بالريال أو بالعملات الأجنبية.

تسهيل عمليات السحب من أجهزة الصرافة الآلية المنتشرة في أرجاء المملكة.

يمكن أيضا للعميل أن يقوم بالتسجيل في خدمة البلاد الهاتفية.

إعداد رقم سري للقيام بالعمليات المصرفية.

العديد من المزايا الأخرى التي يقدمها المصرف.

بهذا يكون القارئ قد عرف كل خدمات ومزايا المصرف ويمكن أيضا للقارئ التسجيل في الأهلي تداول أو الفرنسي تداول للحصول على دخل إضافي.