مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت minecraft education تسجيل الدخول عبر الجوال 2021

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عمر شويل - جدة مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت تسجيل الدخول عبر الجوال؛ حيث يعتبر ذلك الأمر من أبرز الأمور التي تشغل طالبة وطالبات المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت، فقد تزداد محركات البحث عن مسابقة تبرمج ماين كرافت التعليمية بشكل مستمر، ولذلك فقد نوضح لكم التفاصيل كاملة عبر ذلك المقال في السطور القادمة.

في ذاك المقال نُقدم لكم الرابط الرسمي للعبة ماين كرافت التعليمية والتي قامت بشرح استخدمها منصة مدرستي تفصلياً لتسهيل الاشتراك في المسابقة والدخول في المرحلة الأولي منها، وفي ذلك المقال نوضح لكم أدق التفاصيل الأخري مع توضيح أهداف اللعبة والعمل من خلالها علي تطوير البرمجة للطلاب وزيادة حس التطوير والإبداع البرمجي لديهم.

مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت

أطلقت وزارة التربية والتعليم السعودية مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت وتم الإعلان عنها عبر موقع الوزارة الرسمي، وذلك من أجل تنمية مهارات الطالب السعودي وتطوير الثقافة البرمجية والمعلومات التكنولوجيا لديه،، فالاشتراك في المسابقة يتم من خلال دخول الطالب الراغب في الاشتراك الي لعبة ماين كرافت الشهيرة والتسجيل في المسابقة من خلاله، ولذلك فقد نقدم لكم طريقة الدخول الي اللعبة وتسجيل الاشتراك.

أطلقت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع شركة مايكروسوفت مسابقة تبرمج ماين كرافت لجميع الطلاب في جميع المراحل التعليمية، حيث تساعد لعبة ماين كرافت الطلاب والطالبات علي تنمية وتعزيز الثقافة البرمجية والتكنولوجيا لديهم وتطوير المعرفة والمهارة الرقمية التي يمتلكها الطالب، فقد تهدف مسابقة مدرستي تبرمج الي:

العمل علي تكوين المهارة الرقمية للطالب السعودي لبناء مستقبل رقمي أفضل. تنمية مهارات الطالب والتفكير السليم منذ الصغر. بناء روح المشاركة بين الطلاب والمعلم وولي أمر الطالب. اكتساب الطالب معرفة أكثر عن طريق المشاركة والبحث والاكتشاف بنفسه وبالمشاركة. مساعدة الطلاب وتشجيعهم علي تعليم البرمجة.

المشاركة في مسابقة تبرمج مدرستي ماين كرافت

مسابقة ماين كرافت تعزز روح التعاون لدي المتسابقين وأداء الهمامات بينهما، كما يتمكن الطالب من اختيار شخصيات من لعبة ماين كرافت Minecraft، إضافةً الي ذلك فقد تتميز مسابقة تبرمج ماين كرافت بتوفير الكثير من أدوات البرمجة التي يحتاجها الطالب بالإضافة الي أدوات الاتصال أيضاً التي تسهل العمل للفريق، كما توفر بيئة مناسبة لطالب بعيداً عن العوائق.

مسابقة تبرمج مدرستي تم تصميمها علي عدة مراحل، ولذلك للفوز في المسابقة لابد من تخطي جميع المراحل، وعند الاشتراك يجب البدء من المرحلة الأولي والتي أُطلقت عليها باسم “ساعة برمجة” وتتم عبر لعبة ماين كرافت، فيجب تسجيل الدخول الي ماين كرافت التعليمية بتلك الخطوات المبسطة: