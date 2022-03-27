شروط دعم أجور المعلمين بالمدارس الأهلية وخطوات التسجيل

شروط دعم أجور المعلمين وهو ماحدده صندوق تنمية الموارد البشرية لاستقبال طلبات دعم رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية والعالمية، ويكون دعم الأجور بتحمل نسبة 50% من الأجر الشهري وبحد أقصى 3 آلاف ريال شهرياً لمدة 3 أشهر، وتحرص المدارس الأهلية على منح العاملين بها رواتب مجزية نظرًا لأن رواتب معلمي مدارس التعليم العام يتم تحديدها وفق سلم رواتب المقرر من في نظام الخدمة المدنية للموظفين العاملين في المملكة، في حين تخضع رواتب المعلمين في المدارس الأهلية لنظام القطاع الخاص، وفي العادة ما تكون أقل من مثيلاتها في التعليم العام، وتتراوح رواتب المعلمين في المدارس الأهلية بين 1500 إلى 2000 ريال سعودي وقد تم زيادة ذلك المرتبات، ومن ويعمل هدف على تقديم العديد من الخدمات الهامة مثل خطوات الحصول على دعم الشهادات المهنية وغيرها الكثير، وتختلف تلك الرواتب باختلاف المؤهل العلمي الذي يحمله المعلم العامل في هذا المجال.

شروط دعم أجور المعلمين بالمدارس الأهلية

تم وضع شروط من قبل صندوق الموارد البشرية بشأن رواتب المعلمين والمعلمات، حتى تحصل المدارس الأهلية على دعم الرواتب المقرر من الصندوق:

تسجيل المدرسة في برنامج دعم الأجور. أن تكون المدرسة ضمن النطاق الأخضر والبلاتيني. يشترط أن تكون المدرسة مسجلة في التأمينات الاجتماعية . يجب أن يتمتع المعلم الموظف في المدرسة بالحرية التّامة، فلا يكون طالب في أي من الجهات التعليمية الأخرى. تسجيل المدرسة في نظام حماية الأجور . أن يكون راتب المعلم أكثر من 3000 ريال سعودي. ضرورة تسجيل المعلم في التأمينات الاجتماعية كموظف بدوام كامل. ألا يكون المعلم مستفيد من أي من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية.

خطوات التسجيل في دعم أجور العاملين

يستطيع المعلّم أو المعلّمة العاملة في أي من المدارس الأهلية التي مرّت من شروط الدّعم، المُبادرة في تقديم طلب للالتحاق بالمدعومين والحصول على تلك النسبة:

الدخول على موقع صندوق تنمية الموارد البشرية . تنزيل نسخ من البيانات والمستندات المطلوبة مع طلب التسجيل. يجب حضور المعلم إلى فرع الصندوق لتفعيل الحساب ومطابقة المستندات. الموافقة على شروط البرنامج وأحكامه. تسجيل الموظفين عبر موقع الصندوق. تسجيل المدرسة في برنامج حماية الأجور. تقديم طلب الدعم مع تحديد الموظفين المطلوب شمولهم في البرنامج .

الوظائف التي يشملها الدعم

مديرة او مدير مدرسة.

معلم او معلمة جميع المواد الدراسية.

وكيل/ وكيلة ومشرف ومشرفة تعليمي.

مرشد / مرشدة.

معلم ومعلمة محضر مختبر.

معلمة تدريبات سلوكية.

مدرس مكفوفين.

مدرس صم وبكم.

معلمو رياض الأطفال.

مربية أطفال (معلمة).

اختصاصي وسائل تعليمية.

معلمو المرحلة الابتدائية والمتوسطة.

اختصاصي تعليم بواسطة الأدوات السمعية والبصرية.

معلم مرحلة ابتدائية ومتوسطة.

الاختصاصيون في تعليم المعوقين.

والجدير بالذكر في حال تغير الراتب بعد الانضمام للمبادرة يتأثر الدغم في حال النقص، أما الزيادة فيستمر الدعم على نفس الراتب المحدد بداية الانضمام للمبادرة والمسجل في التأمينات الاجتماعية.