نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر link رابط التسجيل في خدمة فرجت للمديون عبر منصة أبشر للتبرع للغارمين في رمضان furjt في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحرص كثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل في خدمة فرجت لتسديد الديون عبر منصة أبشر السعودية من أجل تسديد ديون السجناء وتفريج كرب الغارمين في السجون الذين لم يتمكنوا من تسديد ما عليهم من أموال اقترضوها من البنوك أو أشخاص وانتهى بهم المطاف في غياهب السجون لقضاء مدة من الزمن بسبب مبالغ ضئيلة بالنسبة للبعض ممن يبحثون عن أماكن لتصريف صدقاتهم وزكاتهم.

منصة فرجت لتسديد الديون

في السياق ذاته كشفت منصة إحسان للعمل الخيري في المملكة العربية السعودية أن منصة فرجت لتسديد الديون للسجناء الغارمين في سجون المملكة بدأت في تحديث قائمة الحالات المستحقة للتبرع في فرجت عبر منصة أبشر التي تظهر للمتبرعين بالتعاون مع وزارة العدل السعودية.

وأوضحت منصة إحسان أن حالات المستحقين في منصة فرجت لتسديد الديون التي اكتملت بتسديد ديونها ستظهر تحت عنوان مقفلة وفي حالة التبرع لحالات مكتملة سيتم استرداد المبالغ للمتبرعين تلقائيا بشكل ألي فوريا.

وبلغت قيمة حملات التبرع لسداد ديون السجناء الغارمين في السجون السعودية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم 1442 تجاوزت ٣١٥ مليون ريال.

في السياق ذاته أعلنت وزارة وزارة الداخلية إدراج خدمة فرجت عبر تطبيق أبشر أفراد الجديد الإلكتروني من أجل التسهيل على المتبرعين من أهل الخير في شهر رمضان الكريم، في تقديم يد العون للغارمين المسجونين والمحكوم عليهم في قضايا مالية غير جنائية، وسداد ديونهم بشكل آمن، دون أي معوقات في عملية التبرع.

شروط التسجيل في فرجت للمديون

وعن شروط التسجيل في فرجت للمديون حددت وزارة الداخلية السعودية عدة شروط تتمثل فيما يلي:-

أن يكون المديون المتقدم للتسجيل في فرجت من الغارمين السجناء لعدم قدرته على دفع الأقساط.

أن يكون من المتعثرين في سداد الديون لمؤسسات أو أشخاص آخرين.

كما يجب أن يمتلك للمستخدم حسابًا في منصة أبشر الإلكترونية.

طريقة التسجيل في فرجت لتسديد الديون

ونرصد لكم طريقة التسجيل في خدمة فرجت للمديون عبر منصة أبشر.وذلك في اطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينا والمساهمة في التيسير على المتبرعين لسرعة التبرع والإفراج عن الغارمين.

في البداية يتم تسجيل الدخول في فرجت للمديون عبر رابط تطبيق أبشر.

بعد ذلك يتم الاشتراك في منصة أبشر.

وفي الخطوة التالية يتم اختيار قائمة خدماتي.

يتم اختيار المديرية العامة للسجون.

وفي الخطوة الأخيرة يتم اختيار سجين من قائمة فرجت حيث أنه لا يظهر اسم السجين عند عرض قائمة السجناء. ولكن يتم عرض معلومات لا تظهر هويته.

ويحرص الكثير من المواطنين على تقديم زكاة الفطر وزكاة المال في شهر رمضان كل عام للفئات المستجقة لمصارف الزكاة الواردة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والتي يأتي من بينها فئة الغارمين الذين لم يتمكنوا من سداد ديونهم. ما يدفع الكثير منهم للتسجيل في منصة فرجت إحسان للمساهمة في تفريج كرب أحد الغارمين.