خطوات تجديد الاستمارة المطوفة وطريقة تسديد رسوم التجديد

تجديد الاستمارة المطوفة يبحث عنها اغلب أصحاب المركبات في المملكة العربية السعودية لمعرفة خطوات تجديد الاستمارة التي لاغني عنها في تجديد رخصة السيارة وغيرها، كما انأ أدارة المرور أصدرت رسوم استمارة السيارة المطوفة وطريقة تسديد الرسوم إلكترونيا توفير للوقت والجهد المبذول وهو ما تسعى المملكة لتحقيق النظام الرقمي وإلغاء النظام الورقي، كما أن أدارة المرور تنبه على أصحاب السيارات تجديد الاستمارة لتفادى الحوادث أو السرقة على الطريق كمان أن تم تحديد رسوم لتأخير استمارة السيارة يجب سداد لتجنب العقوبة أو سحب رخصة السيارة ، كما أن أدارة المرور توضح خطوات تجديد استمارة السيارة عبر ابشر وشروط ورسوم التجديد ويكون اغلب خدمات التجديد إلكترونيا، في حال فقدت الاستمارة المطوفة، يمكنك الحصول على بطاقة جديدة.

خطوات تجديد الاستمارة المطوفة

الدخول إلى موقع أبشر الإلكتروني. الانتقال إلى خدمات الأفراد. اختيار خدمات المرور. كتابة البيانات المطلوبة من الاسم ورقم تسجيل السيارة ورقم الهوية ورمز التسجيل. يتم عرض جميع السيارات المسجلة بهذا الاسم. حدد السيارة التي تريد تحديث الجدول لها. يتم عرض جميع بيانات الجدول الجديد وفترة صلاحيته. الذهب إلى أي فرع من فروع قسم النقل للحصول على نموذج جديد لسيارتك.

طريقة تسديد رسوم تجديد الاستمارة المطوفة

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك أو الذهاب إلي أقرب ماكينة صراف آلي تابعة للبنك. اختيار الخدمة سداد. ثم اضغط على خيار خدمات وزارة الداخلية. يتم عرض قيمة الرسوم التي سيتم دفعها لهذه السيارة. ثم تأكيد طلب السداد وخصم قيمة الرسوم من الحساب يجب إصدار إيصال دفع الرسوم وتسليمه للإدارة المرور.

شروط تجديد الاستمارة

يجب إجراء الفحص الدوري للسيارة المرغوب تجديد استمارتها.

أن تكون وثيقة تأمين السيارة غير منتهية المدة وصالحة.

عدم وجود أي مخالفات مرورية على السيارة.

رسوم تجديد الاستمارة المطوفة

تختلف شركات التأمين الذي يتعاقد معها المواطن في تلك الرسوم.

رسوم تجديد الاستمارة لمدة عام واحد تكون قيمتها 150 ريال سعودي. رسوم الفحص الدوري للسيارة تبلغ 73 ريال سعودي. رسوم التأمين تختلف من شركة لأخري ولا تقل في كل الأحوال عن 4000 ريال سعودي. رسوم الدولة 50 ريال سعودي. رسوم المكاتبة 100 ريال سعودي.

كما تفرض غرامة 100 ريال سعودي على كل مواطن يتأخر في تجديد استمارته، وهذا إن كان قد تأخر لمدة شهرين متتاليين من الموعد الأصلي، بينما إن تأخر المواطن لمدة تزيد عن عام تفرض على المواطن غرامة تقدر ب 300 ريال سعودي.

تجديد استمارة السيارة بدون فحص

الدخول على رابط منصة أبشر الدخول على أبشر للأفراد يتم إدخال بيانات الدخول من اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق. النقر على تسجيل الدخول ثم الدخول على قائمة الخدمات الإلكترونية النقر على المركبات يلى ذلك النقر على تجديد رخصة السير عرض نافذة يتم من خلالها عرض جميع البيانات الخاصة بالسيارة النقر على تجديد استمارة المركبة استكمال البيانات المطلوبة للخدمة وسداد رسوم الخدمة المطلوبة علينا الإطلاع على شروط الخدمة والنقر بالموافقة عليها النقر على تجديد الاستمارة.

والجدير بالذكر أن إدارة المرور قد حددت الغرامات والعقوبات الخاصة بحق الأفراد المتأخرين عن سداد الرسوم المقررة لتجديد استمارة المركبات حيث أنه في حالة انتهاء مهلة أل 60 يوما يتم إضافة 100 ريال سعودي لكل عام تأخير.