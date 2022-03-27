نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التحقيق مع العاملين المخالفين في نظام العمل السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة التحقيق مع العاملين المخالفين وفقا لنظام العمل السعودي الذي يعطى الحق لصاحب العمل بإجراء التحقيق مع العامل أو الموظف إذا احتاج الأمر، وقد تصدر بعض المخالفات من العاملين تؤدي إلى وقوع خسائر مادية لصاحب العمل، مما يضطره إلى إنهاء التعاقد مع هذا العامل دون إجراء تحقيق رسمي معه، وذلك لتقرير نوع العقوبة التي يجب فرضها عليه وفقاً للوائح العمل.

إذ أنه لا يجوز لصاحب العمل فسخ التعاقد دون إجراء تحقيق بشأن المخالفات، ولهذا يخسر الكثير من أصحاب العمل الأموال التي يتم دفعها كتعويض للعامل عن فسخ العقد دون إجراء تحقيق، وتعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تعديل لوائح العمل الخاصة بالعمال كشروط تسجيل العاملين في العمل المرن.

لايجوز أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى الوزارة التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.

التحقيق مع العاملين المخالفين في نظام العمل السعودي

ويبدأ التحقيق بجمع كل المعلومات والبيانات والأدلة وكل ما يدور حول محور التحقيق، وهى كل الأعمال التي يمتنع العامل عن أداؤها طبقا لمهام وظيفته، وأيضا أي يعمل يقوم به العامل ويؤدي إلى الإخلال بسمعة المنصب الذي يشغله، سواء أدت أعماله هذه إلى إلحاق الخسائر المادية بالعمل أم لم تؤدي لذلك، إتاحة المادة السادسة والستون الفرصة لصاحب العمل أن يقع العقوبات التأديبية على العامل.

الجزاءات التأديبية في قانون العمل

الإنذار او الغرامة او الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل . او تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل . الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر. الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام (م/66). لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في نظام العمل أو في لائحة تنظيم العمل. لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر 5 أيام .(م/70). لا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر 5 أيام في الشهر الواحد. لا يجب توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل. لأيتم توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة .

وفيما يتعلق بشكاوى أصحاب العمل والعمال ضد القرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض، بينت الوزارة أن هذه النزاعات تمر بثلاثة مسارات، أولها تقديم الطلب من العامل أو صاحب العمل لدى الجهاز المختص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والثاني الاعتراض على القرار الصادر حسب التسلسل الإداري لدى الجهة المختصة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والثالث هو في حال تظلم المتقدم من عدم قبول الاعتراض المقدم للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك برفع الدعوى عبر بوابة ناجز مع إرفاق القرارات الصادرة من الجهة المختصة بالتأمينات الاجتماعية.