“tawakkalna.sdaia”.. تطبيق توكلنا يوضح سبب ظهور حالة مستثنى لدى بعض المستخدمين 1443

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عمر شويل - جدة قام تطبيق توكلنا الالكتروني التابع لوزارة الصحة السعودية رسميا بأطلاق توضيح عاجل بشأن توضيح سبب ظهور حالة مستثنى لدى بعض المستخدمين للتطبيق، وذلك في اطار المهام التي يقوم بها التطبيق في توضيح لكافة المواطنين والمستخدمين كل ما هو متعلق بفيروس كورونا وابرز المستجدات، حيث يعد تطبيق توكلنا واحد من ضمن اهم التطبيقات الالكترونية التي تقوم بتقديم عدد كبير من الخدمات للمستفيدين في جميع انحاء المملكة العربية السعودية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور ابرز ما اعلنه تطبيق توكلنا بشأن سبب ظهور حالة مستثنى لدى بعض المستخدمين.

تطبيق توكلنا يوضح سبب ظهور حالة مستثنى لدى بعض المستخدمين

وقد قام تطبيق توكلنا من خلال الحساب الرسمي الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بتوضيح كل ما هو متعلق بسبب ظهور حالة مستثنى التي ظهرت لبعض المستخدمين عبر التطبيق من المواطنين في جميع انحاء المملكة العربية السعودية، حيث أشار التطبيق الى أن هذه الرسالة تظهر للزائر الخليجي الى المملكة العربية السعودية وذلك بغض النظر عن الحالة الخاصة بالتحصين، وقد أشار التطبيق إلى أن المستثنى يعامل على أنه شخص محصن.

تفاصيل تعديل الحالة الصحية في توكلنا الى مستثنى

وقد تابع تطبيق توكلنا كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الخدمة، حيث أشار التطبيق بأنه يمكن ان يتم تعديل الحالة الصحية في تطبيق توكلنا الى مستثنى، وذلك من خلال التواصل مع وزارة الصحة السعودية، من خلال الرقم الذي فعلته الوزارة للتواصل من قبل الأشخاص وهو الرقم 937، وذلك من اي مكان داخل المملكة العربية السعودية لكي يتم الاستفسار عن الخدمات المختلفة.

حالة (معفي) من تطبيق توكلنا؛ تظهر لمن لديه استثناء مسبق من وزارة الصحة بعدم أخذ لقاح كورونا.

ولاستعراض الحالة يمكن لمستخدمي هواوي وقوقل بلاي استخدام التطبيق، ومستخدمي iOS بالدخول إلى الموقع الإلكتروني:https://t.co/qzydXkEdeS pic.twitter.com/4IecLjJZWI — تطبيق توكلنا (@TawakkalnaApp) حالة (معفي) من تطبيق توكلنا؛ تظهر لمن لديه استثناء مسبق من وزارة الصحة بعدم أخذ لقاح كورونا.

ولاستعراض الحالة يمكن لمستخدمي هواوي وقوقل بلاي استخدام التطبيق، ومستخدمي iOS بالدخول إلى الموقع الإلكتروني:https://t.co/qzydXkEdeS pic.twitter.com/4IecLjJZWI — تطبيق توكلنا (@TawakkalnaApp) August 3, 2021

التحديث الجديد لتطبيق توكلنا الالكتروني

وقد قام تطبيق توكلنا الالكتروني بتقديم دعوة لجميع المستفيدين في جميع انحاء المملكة العربية السعودية الى ضرورة العمل على الحصول على النسخة الأخيرة من التطبيق بعدما تم طرح التحديث الأخير خلال الأيام الماضية، حيث يمكن ان يتم تحديث التطبيق من خلال التوجه الى متجر التطبيقات واختيار ايقونة تحديث التطبيق ومن ثم الانتظار حتى يتم الانتهاء من التحديث وتنزيل النسخة الأخيرة على الهاتف.