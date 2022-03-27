“المركزي السعودي” يحدد دوام البنوك في رمضان 1443 وإجازة العيدين

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عمر شويل - جدة حدّد البنك المركزي السعودي دوام البنوك في رمضان 1443هـ، الذي من المقرر العمل به بدءًا من يوم الأحد الموافق 3 أبريل 2022م، وذلك في ظل الاستعداد لاستقبال الشهر الكريم، إذ تحدد المصالح الحكومية والقطاع الخاص مواعيد العمل خلال هذا الشهر وفقًا لنظام العمل المعمول به في المملكة العربية السعودية، والذي يقضي بتخفيض ساعات العمل إلى ست ساعات بدلا من ثماني ساعات في الأيام العادية، وذلك مراعاة لظروف الصيام في الشهر المبارك.

دوام البنوك في رمضان 1443

وأعلن البنك المركزي السعودي “ساما” مواعيد دوام البنوك في رمضان 1443هـ، بجميع مناطق المملكة، إذ من المقرر أن تكون ست ساعات فقط تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتنتهي في تمام الساعة الرابعة عصرًا، حيث تتوقف البنوك في هذا الموعد عن استقبال الجماهير في جميع الفروع، ومن المقرر أن الإجازة الأسبوعية هي يومي الجمعة والسبت، كما كانت في الأيام العادية.

وبالنسبة لمراكز الحوالات فيبدأ الدوام فيها من الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وينتهي العمل بها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لاستقبال أكبر عدد من العملاء، وذلك طوال شهر رمضان الكريم.

فيما تبقى بعض فروع البنوك في المملكة التي تعمل في الأماكن التي تستدعي مقرّات مفتوحة لفروع البنوك، وللعمل خلال فترة الأعياد، كما تم استبقاء بعض فروع البنوك ومكاتب التحويل في حالة العمل عند المناطق الحدودية لخدمة المعتمرين كأفرع مدينتي جحجاح الجو والبحر والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة.

إجازة عيد الفطر للبنوك في السعودية 1443

وحدّد البنك المركزي السعودي إجازة عيد الفطر للبنوك في المملكة للعام 1443، وكذلك مكاتب التحويل التابعة للبنوك، إذ من المقرر أن تبدأ مع نهاية يوم الخميس الموافق 28 أبريل 2022م، وهو يوم 27 رمضان 1443هـ، ليتم استئناف العمل من جديد في يوم الأحد 8 مايو 2022م، الموافق 7 شوال 1443هـ.

إجازة عيد الأضحى في البنوك السعودية 1443

وأعلن البنك المركزي السعودي، إجازة عيد الأضحى في البنوك السعودية 1443هـ، إذ من المقرر أن تبدأ بنهاية عمل يوم الأربعاء 7 ذو الحجة 1443هـ، الموافق 6 يوليو 2022م، على أن يجري استئناف العمل من جديد في 14 ذو الحجة 1443هـ، الموافق 13 يوليو 2022م.