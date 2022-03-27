ألحق العرض.. كيفية تقسيط المشتريات من مكتبة جرير بسعر الكاش 0% فوائد

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عمر شويل - جدة أعلنت مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية، كيفية تقسيط المشتريات بسعر الكاش 1443هـ، وأهم الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا العرض الذي بدأ العمل به يوم الأربعاء الموافق 23 مارس الجاري، ويستمر العمل به حتى يوم الإثنين الموافق 4 أبريل 2022م، فيما يأتي ذلك في ظل تيسير شراء المنتجات دون دفع ثمنها بالكامل.
كيفية تقسيط المشتريات بسعر الكاش 1443
وأوضحت مكتبة جرير كيفية تقسيط المشتريات بسعر الكاش 1443هـ، من خلال البنوك المشاركة في العرض، إذ يمكن شراء المنتجات التي نريدها، ثم نتصل على أحد البنوك التي نتعامل معها، فإذا كان العميل لديه حساب في البنك الأهلي عليه التواصل معه عقب عملية الشراء من خلال الأهلي أونلاين أو هاتف الأهلي، وكذلك الأمر مع بنك ساب.
وإذا كان العميل لديه حساب في مصرف الراجحي، عليه الاتصال على الرقم 920003344، وإذا كان لديه حساب في بنك الجزيرة عليه الاتصال على الرقم 920006666، وإذا كان لديه حساب في بنك الإمارات دبي العربي يتصل على الرقم 8007547777، وإذا كان لديه حساب في البنك العربي الوطني تصل على الرقم 8001244040، أما إذا كان لديه حساب في البنك السعودي الفرنسي يتصل على الرقم 8001242121، أو يتصل على الرقم 8001248000 إذا كان لديه حساب في البنك السعودي للاستثمار.
شروط الشراء بالتقسيط من جرير 1443
وحدّدت مكتبة جرير شروطًا عامة للشّراء بالتقسيط عبر موقعها الرسمي، جاءت على النحو التالي:
- لا يُمكن شراء شهادة هدية أو قسائم عبر خدمة تقسيط المشتريات من جرير.
- يسري العرض في معارض جرير بالسعودية فقط.
- عَرض الشراء بالتقسيط يسري على الفواتير التي تبلغ قيمتها 2500 ريال سعودي وأكثر.
- كما يسري العرض على مدة تقسيط 6 أشهر فقط.
- ويسري العرض من 23 مارس حتى 4 أبريل 2022م.
شروط لحاملي البطاقات الائتمانية من البنوك المشاركة
كما أعلنت مكتبة جرير في السعودية، ضوابط وشروط لحاملي البطاقات الائتمانية من البنوك المشاركة، وذلك على النحو التالي:
- العرض لا يشمل بطاقات الائتمان المدفوعة مسبقًا.
- مكتبة جرير تقدم عرض التقسيط عبر البنوك المشاركة وبمجرد إتمام عملية الشراء يخصم كامل المبلغ من حساب العميل ويقبل البنك المشارك طلبه لتقسيط المبلغ على سنة بعد عملية التواصل.
- إذا أراد العميل التقسيط دون هامش ربح لمدة عام، فعليه الشراء بقيمة 1200 ريال بفاتورة واحدة من مكتبة جرير، عدا حاملي بطاقات البنك الأهلي السعودي الائتمانية، سيكون الحد الأدنى للشراء على فاتورة واحدة 3 آلاف ريال لتقسيط عام وألف ريال لتقسيط 6 أشهر.
- على العميل الدّفع بأي من بطاقات الائتمان من البنوك المشاركة، وبالنسبة لمصرف الراجحي يسري العرض على بطاقة مرابحة الائتمانية فقط
- عملاء بنكي ساب والأهلي، يمكنهم تحويل معاملاتهم إلى أقساط مباشرة عبر الخدمات المصرفية من خلال الإنترنت أو تطبيق الجوال، وبالنسبة للبنوك الأخرى فعلى العميل الاتصال بالبنك بعد يومين من استلام فاتورة الشراء وطلب تحويل معاملتهم إلى قسط 0٪ لمدة عام.
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