ألحق العرض.. كيفية تقسيط المشتريات من مكتبة جرير بسعر الكاش 0% فوائد

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عمر شويل - جدة أعلنت مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية، كيفية تقسيط المشتريات بسعر الكاش 1443هـ، وأهم الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا العرض الذي بدأ العمل به يوم الأربعاء الموافق 23 مارس الجاري، ويستمر العمل به حتى يوم الإثنين الموافق 4 أبريل 2022م، فيما يأتي ذلك في ظل تيسير شراء المنتجات دون دفع ثمنها بالكامل.

كيفية تقسيط المشتريات بسعر الكاش 1443

وأوضحت مكتبة جرير كيفية تقسيط المشتريات بسعر الكاش 1443هـ، من خلال البنوك المشاركة في العرض، إذ يمكن شراء المنتجات التي نريدها، ثم نتصل على أحد البنوك التي نتعامل معها، فإذا كان العميل لديه حساب في البنك الأهلي عليه التواصل معه عقب عملية الشراء من خلال الأهلي أونلاين أو هاتف الأهلي، وكذلك الأمر مع بنك ساب.

وإذا كان العميل لديه حساب في مصرف الراجحي، عليه الاتصال على الرقم 920003344، وإذا كان لديه حساب في بنك الجزيرة عليه الاتصال على الرقم 920006666، وإذا كان لديه حساب في بنك الإمارات دبي العربي يتصل على الرقم 8007547777، وإذا كان لديه حساب في البنك العربي الوطني تصل على الرقم 8001244040، أما إذا كان لديه حساب في البنك السعودي الفرنسي يتصل على الرقم 8001242121، أو يتصل على الرقم 8001248000 إذا كان لديه حساب في البنك السعودي للاستثمار.

شروط الشراء بالتقسيط من جرير 1443

وحدّدت مكتبة جرير شروطًا عامة للشّراء بالتقسيط عبر موقعها الرسمي، جاءت على النحو التالي:

لا يُمكن شراء شهادة هدية أو قسائم عبر خدمة تقسيط المشتريات من جرير.

يسري العرض في معارض جرير بالسعودية فقط.

عَرض الشراء بالتقسيط يسري على الفواتير التي تبلغ قيمتها 2500 ريال سعودي وأكثر.

كما يسري العرض على مدة تقسيط 6 أشهر فقط.

ويسري العرض من 23 مارس حتى 4 أبريل 2022م.

شروط لحاملي البطاقات الائتمانية من البنوك المشاركة

كما أعلنت مكتبة جرير في السعودية، ضوابط وشروط لحاملي البطاقات الائتمانية من البنوك المشاركة، وذلك على النحو التالي: